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Мокрая и страстная: Настя Каменских в микробикини завела сеть жарким пляжным фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 21.01.2020 - 11:51
Мокрая и страстная: Настя Каменских в микробикини завела сеть жарким пляжным фото
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица показала стройную фигуру в купальнике

Настя Каменских не упускает возможность продемонстрировать аппетитные форми и подтянутое тело на камеру, тем более, если находится на отдыхе и большую часть времени коротает в купальнике на пляже. Певица с мужем Потапом проводит зимние каникулы в роскошной вилле на побережье океана в Мексике. Каждый день супруги делятся моментами отпуска в соцсетях, радуя поклонников, а Настя заводит фанов жаркими снимками в бикини. Так, на свежем фото она запечатлена в черном миниатюрном купальнике, который подчеркнул сексапильные формы звезды.

Певица запечатлена на фоне тропической буйной растительности и зелени. Она красуется в черном микробикини, а по телу звезды стекают капли воды. Она эффектно поправляет руками мокрые волосы и призывно смотрит в камеру.

"Спокойствие, умиротворение и уединение", - подписала эффектный кадр NK. Фото тут же оценил муж красотки. Он оставил смайлы в виде пламени, дав понять, что жена выглядит очень горячо.

Мокрая и страстная: Настя Каменских в микробикини завела сеть жарким пляжным фото

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Полностью фото можно оценить тут

Поклонники певицы также не остались встороне – они не скупились на комплименты для Насти. Не обошлось и без критики – кто-то посчитал, что пикантные фото не стоит выставлять на всеобщее обозрение, а следует оставить для мужа.

  • Бомба! Просто супер!
  • Каждый день все краше и краше
  • Красотка
  • Ух ты! Вот это да!
  • Аппетитно
  • Вау вау, вери красотка
  • Секси! Возбуждает очень
  • Настя, ты великолепна, но зачем столько откровенных фото? Ты же замужем!
  • Секси
  • Хороша

Скриншот комментариев

К слову, Потап показал фото с чемоданом в руке, сделанное, судя по всему, в аэропорту. Не ясно, улетела ли пара домой в Киев из Мексики или рэпер отправился по делам, оставив жену на отдыхе.

"Люблю тебя, детка": Потап оценил эффектную Каменских в воздушном мини Просто куколка: загорелая Настя Каменских в бикини свела с ума стройной фигурой
Новости Украины Настя Каменских
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