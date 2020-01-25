Секси- Бамбина: эффектная Настя Каменских засветила грудь в кружевном белье

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица позировала в легком платье со спущенным верхом

Настя Каменских представила грячую премьеру – трек "Miami" в коллаборации с королем реггитона Джейкобом Форевера и молодым исполнителем Джесси Франко. Певица тщательно готовилась к этому событию и выбирала наряд. Во время отдыха в Мексике она ежедневно меняла луки и поражала разнообразием гардероба. Так, Настя остановила свой выбор на образе, который понравился большинству ее фанов.

Звезда позирует в легком коротком атласном платье песочного оттенка с черно-белой тесьмой. Она подчеркнула талию широким кожаным поясом с металлическими элементами. Настя приспустила линию плеч и показала деликатное кружевное белье. Макияж - с ацентом на алые губы, глаза выделены черной подводкой и карандашом.

"Ребята, прочитала ваши комментарии, где вы помогали мне выбрать образ для премьеры “MIAMI”. Вот какой вы выбрали. Так что ловите фотку в нем", - подписала пикантный снимок звезда.

Комментарии от поклонников не заставили себя долго ждать. Жаркое фото артистки им явно пришлось по вкусу.

Дуже дуже гарна!

Ты самая красивая

Красотка

Настя Каменских просто атомная бомба, я всегда был и остаюсь твоим фанатом

Супер!

Класна

Образ просто супер

Бомба

Секси –Бамбина

Скриншот комментариев

Ранее Настя публиковала короткое видео, на котором предстала в нескольких образах. Тогда она и предложила фанам выбрать один из них для презентации новинки.

Напомним, что Настя Каменских очаровала образом "восточной принцессы", представ перед поклонниками с необычным украшением на голове.