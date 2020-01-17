ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Обжигающая красотка: Настя Каменских снялась для мексиканского Playboy (фото 18+)

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.01.2020 - 13:48
Обжигающая красотка: Настя Каменских снялась для мексиканского Playboy (фото 18+)
Настя Каменских для мексиканского Playboy (фото: пресс-служба артистки)

Каменских также дала интервью мексиканским журналистам

Настя Каменских, которая первой среди украинских исполнителей покорила сердца миллионов слушателей за океаном, в Латинской Америке, дала интервью мексиканскому журналу Playboy.

В разговоре с журналистами NK рассказала о планах еще ближе познакомить Мексику с украинской культурой и творчеством и посетить страну с концертом. После того, как артистку пригласили презентовать там свой новый трек «Elefante», ее песни полюбились латиноамериканцам.

  • «Я много раз была в Мексике в качестве туриста, и уже в качестве артиста, но это только начало. Теперь в моих планах приехать туда с концертом. В этой стране мне нравится все, а особенно - люди, которые всегда поют, танцуют и радуются жизни», - отметила NK.

Обжигающая красотка: Настя Каменских снялась для мексиканского Playboy (фото 18+)

Настя Каменских также призналась, что Латинская Америка интересовала ее еще в детстве, ведь ее родители какое-то время жили в Мексике и много рассказывали о культуре этого региона.

В интервью артистка также поделилась секретом, что ей помогает практиковать испанский, которая она выучила всего за 1,5 года. «Я люблю латиноамериканскую музыку, и мне всегда хотелось понимать, о чем эти песни, понимать язык. Это мотивировало меня выучить испанский. Практиковать разговорную речь мне помогают мексиканские мыльные оперы, я их столько пересмотрела, что уже и сложно вспомнить все названия», - рассказала Настя.

Обжигающая красотка: Настя Каменских снялась для мексиканского Playboy (фото 18+)

Обжигающая красотка: Настя Каменских снялась для мексиканского Playboy (фото 18+)

Обжигающая красотка: Настя Каменских снялась для мексиканского Playboy (фото 18+)

Настя Каменских для мексиканского Playboy (фото: пресс-служба артистки)

Совсем скоро артистка порадует новым треком «Miami», который записала совместно с одним из самых успешных исполнителей регетона в мире, кубинским певцом Джейкобом Форевером (Jacob Forever), и молодым доминиканским исполнителем Джесси Франко (Jessy Frank). Премьера песни состоится 24 января.

Своим творчеством NK открывает Украину миру. Свой трек «Elefante», в котором латинские ритмы соединились с украинской сопилкой, она представила в Мексике, куда ее пригласили после фурора трека «Peligroso». Сейчас «Elefante» покоряет радио США, Канады и Мексики SiriusXM Venus. Кроме того, песня звучит на борту самолетов американских авиалиний JetBlue и на популярном радио iHeart.

Стоит отметить, что клип «Elefante» всего за 8 недель набрал больше 20 миллионов просмотров. А дебютный англо-испаноязычный трек NK «Peligroso», возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV и привлек внимание популярного пуэрториканского исполнителя Де Ла Гетто, - так в результате появился совместный ремикс на «Peligroso».

Напомним, ранее Настя Каменских похвасталась зажигательной коллаборацией с кубинцем Jacob Forever.

Голос країни-10: Потап, Каменских, Монатик, Кароль и Дан Балан высказались о стратегии победы Сексапильная русалка: Настя Каменских завела сеть жарким видео из бассейна
Новости Украины Настя КаменскихPlayboy
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь