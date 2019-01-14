Только в шляпе: кокетливая Астафьева заинтриговала поклонников "голыми" фото

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Поклонники просили голые фото Астафьевой и получили их

Астафьева не была бы собой, если бы время от времени не баловала своих поклонников действительно жаркими фото. Экс-солистка группы NikitA и звезда Playboy публикует результаты откровенных фотосессий с острова Бали, где она проводит свой зимний отпуск.

Ранее певица позировала на фоне Индийского океана в красном бикини, параллельно оригинально привлекая внимание поклонников на проблему загрязнения мировых океанов. Позже украинская певица и актриса "снесла с ног" подписчиков, поделившись эротичными видео.

На этот раз знойная Астафьева пошла еще дальше, опубликовав фото, на которых 33-летня исполнительница позирует голой, прикрываясь одной лишь широкополой соломенной шляпой. При этом самый откровенный снимок звезды попал в ее instagram-сториз.

Голая Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

На других фото певица позирует в закрытом купальнике телесного цвета, который очень вызывающе подчеркивает ее грудь.

"История одной шляпы продолжается", — кокетливо подписала один из снимков Астафьева.

Откровенная Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Поклонники певицы буквально "сошли с ума" от восторга в комментариях.

"Які шикарні форми!" — пишет serg_bay.

"Когда нет слов, а только слюни..." — отмечает bondaroleg.

"О, да, бомбезна!" — восхищается myko.horn.

"Ох и Дашка", — соглашается pechnikov_anton.

"Мой идеал женской фигуры", — признается viktoriya_steb.

"Дашенька, а купальник зачем? Без", — подмигивает dan11231990.

"Я даже шляпу и не заметил", — улыбается nik.baron19761979.

"Я "худею" от этой красоты", — пишет andreigv35.

"Даша, Вы очень женственная и настоящая", — подчеркивает victoriassecret.store.ua.

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Напомним, что перед поездкой на Бали Астафьева подарила своим поклонникам новогодний сюрприз — романтичный клип на песню "Зима". К слову, для съемок этой видеоработы Астафьева отправилась в Париж.

Ранее LITE подготовил опрос, с помощью которого предлагал выбрать самую знойную "мисс бикини 2019" среди украинских селебритис, которые в январе отправились на отдых. На данный момент лидирует именно Астафьева, второе место досталось Каменских.

Даша Астафьева (видео: РБК-Украина)