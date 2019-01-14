Только в шляпе: кокетливая Астафьева заинтриговала поклонников "голыми" фото

Поклонники просили голые фото Астафьевой и получили их
Астафьева не была бы собой, если бы время от времени не баловала своих поклонников действительно жаркими фото. Экс-солистка группы NikitA и звезда Playboy публикует результаты откровенных фотосессий с острова Бали, где она проводит свой зимний отпуск.
Ранее певица позировала на фоне Индийского океана в красном бикини, параллельно оригинально привлекая внимание поклонников на проблему загрязнения мировых океанов. Позже украинская певица и актриса "снесла с ног" подписчиков, поделившись эротичными видео.
На этот раз знойная Астафьева пошла еще дальше, опубликовав фото, на которых 33-летня исполнительница позирует голой, прикрываясь одной лишь широкополой соломенной шляпой. При этом самый откровенный снимок звезды попал в ее instagram-сториз.
Голая Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)
На других фото певица позирует в закрытом купальнике телесного цвета, который очень вызывающе подчеркивает ее грудь.
"История одной шляпы продолжается", — кокетливо подписала один из снимков Астафьева.
Откровенная Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)
Поклонники певицы буквально "сошли с ума" от восторга в комментариях.
Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)
Напомним, что перед поездкой на Бали Астафьева подарила своим поклонникам новогодний сюрприз — романтичный клип на песню "Зима". К слову, для съемок этой видеоработы Астафьева отправилась в Париж.
Ранее LITE подготовил опрос, с помощью которого предлагал выбрать самую знойную "мисс бикини 2019" среди украинских селебритис, которые в январе отправились на отдых. На данный момент лидирует именно Астафьева, второе место досталось Каменских.
Даша Астафьева (видео: РБК-Украина)