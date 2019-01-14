ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Только в шляпе: кокетливая Астафьева заинтриговала поклонников "голыми" фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 14.01.2019 - 13:41
Только в шляпе: кокетливая Астафьева заинтриговала поклонников "голыми" фото
Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Поклонники просили голые фото Астафьевой и получили их

Астафьева не была бы собой, если бы время от времени не баловала своих поклонников действительно жаркими фото. Экс-солистка группы NikitA и звезда Playboy публикует результаты откровенных фотосессий с острова Бали, где она проводит свой зимний отпуск.

Ранее певица позировала на фоне Индийского океана в красном бикини, параллельно оригинально привлекая внимание поклонников на проблему загрязнения мировых океанов. Позже украинская певица и актриса "снесла с ног" подписчиков, поделившись эротичными видео.

На этот раз знойная Астафьева пошла еще дальше, опубликовав фото, на которых 33-летня исполнительница позирует голой, прикрываясь одной лишь широкополой соломенной шляпой. При этом самый откровенный снимок звезды попал в ее instagram-сториз.

Голая Даша Астафьева

Голая Даша Астафьева

Голая Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

На других фото певица позирует в закрытом купальнике телесного цвета, который очень вызывающе подчеркивает ее грудь.

"История одной шляпы продолжается", — кокетливо подписала один из снимков Астафьева.

Только в шляпе: кокетливая Астафьева заинтриговала поклонников &quot;голыми&quot; фото

Откровенная Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Поклонники певицы буквально "сошли с ума" от восторга в комментариях.

  • "Які шикарні форми!" — пишет serg_bay.
  • "Когда нет слов, а только слюни..." — отмечает bondaroleg.
  • "О, да, бомбезна!" — восхищается myko.horn.
  • "Ох и Дашка", — соглашается pechnikov_anton.
  • "Мой идеал женской фигуры", — признается viktoriya_steb.
  • "Дашенька, а купальник зачем? Без", — подмигивает dan11231990.
  • "Я даже шляпу и не заметил", — улыбается nik.baron19761979.
  • "Я "худею" от этой красоты", — пишет andreigv35.
  • "Даша, Вы очень женственная и настоящая", — подчеркивает victoriassecret.store.ua.

 

 

Даша Астафьева

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Напомним, что перед поездкой на Бали Астафьева подарила своим поклонникам новогодний сюрприз — романтичный клип на песню "Зима". К слову, для съемок этой видеоработы Астафьева отправилась в Париж.

Ранее LITE подготовил опрос, с помощью которого предлагал выбрать самую знойную "мисс бикини 2019" среди украинских селебритис, которые в январе отправились на отдых. На данный момент лидирует именно Астафьева, второе место досталось Каменских.

Даша Астафьева (видео: РБК-Украина)

Завтрак с жирафом: украинский ведущий поразил сказочными фото из Африки "Раскрашивайте моменты": Ефросинина восхитила ярким образом на отдыхе
Новости Украины БалиотдыхДаша Астафьева
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь