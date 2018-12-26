"Нежная зима": Даша Астафьева очаровала романтичным клипом

Даша Астафьева - Зима (видео: youtube.com)

Даша Астафьева презентовала клип на песню "Зима", съемки которого проходили в Париже. Видео получилось красивым, трогательным и нежным, как и сама певица.

Скриншот: Комментарий к посту Даши Астафьевой (instagram.com/da_astafieva)

"Эта песня действительно о любви ... И о том, что находит каждый из нас в этой новогодней сказке ... Хочется верить, что все, кто услышит ее - будут частью моего волшебного состояния и в поездах, и в самолетах ... а главное здесь - на земле ", - написала певица на своей страничке в Instagram.

В черно-белом клипе Астафьева меняет несколько локаций и образов. Сначала певица бежит в лесу в черной юбке-пачке и полосатом топе.

Скриншот видео: Даша Астафьева - Зима (видео: youtube.com)

Затем несколько кадров с Парижем, где она гуляет на фоне Эйфелевой башни в леопардовой шубе и черном костюме.

Даша Астафьева - Зима (видео: youtube.com)

Еще одна локация — парижские улочки, по которым гуляет романтичная Даша в длинном свободном платье.

Слова и музыку к песне "Зима" написал Юрко Юрченко.

Как мы писали ранее, Даша Астафьева, перед выходом клипа, радовала своих поклонников черно-белыми снимками во время пребывания в Париже, которые публиковала на своей странице в Instagram.

Как сообщалось ранее, Даша Астафьева порадовала поклонников кадрами из новой фотосессии. Перед объективом Сони Плакидюк - известного украинского фотографа - певица предстала очень женственной.

Также мы писали о том, что украинская певица Оля Полякова прокомментировала свой поцелуй с Дашей Астафьевой.

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