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"На это можно смотреть вечно": Астафьева покорила сеть эротичным видео

Lite » Стиль жизни 12.01.2019 - 17:32
"На это можно смотреть вечно": Астафьева покорила сеть эротичным видео
Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Поклонники певицы в восторге от ролика

Украинская певица Даша Астафьева, которая недавно похвасталась точеной фигурой, показала в сети эротичное видео. В ролике звезда пританцовывает и раздевается под музыку.  На исполнительнице бежевый купальник, юбка и шляпа с широкими полями. Видео артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

"Утренняя история", - подписала певица ролик.

Поклонники певицы активно комментируют видео, сравнивая Астафьеву с Мэрилин Монро и Дитой фон Тиз. Фанаты написали комплименты по поводу красоты и грации Даши

"Хочу смотреть и пересматривать бесконечно!!!" - написал krasilnikov2229.

"Дашка заставила меня сейчас улыбаться, милашка такая", - отметила mirzorro_fit.

"Фигура мечты!!!! Попа огонь!!!" - прокомментировал dianarakhmanov.

"Мэрилин Монро нашего времени!" - считает _oksana_y_.

"Dita Von Teese может спокойно идти на пенсию. Вы прекрасна!", - написала ann_sabadyr.

"Необыкновенно красивая, шикарная женщина", - прокомментировала lyazzatnails.

"На это можно смотреть вечно! " - написала faeriuliia

"Мерилин Монро нервно курит. Вы ее затмеваете", - прокомментировал ponchiksladkiii55.

&quot;На это можно смотреть вечно&quot;: Астафьева покорила сеть эротичным видео

&quot;На это можно смотреть вечно&quot;: Астафьева покорила сеть эротичным видео

&quot;На это можно смотреть вечно&quot;: Астафьева покорила сеть эротичным видео

&quot;На это можно смотреть вечно&quot;: Астафьева покорила сеть эротичным видео

Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)

Как ранее мы писали,  Астафьева презентовала свой новый клип "Зима". Съемки новой видеоработы проходили в Париже.

Астафьева в бикини похвасталась точеной фигурой и "вызвала цунами" комплиментов Даша Астафьева похвасталась соблазнительными формами в бикини
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