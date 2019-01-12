"На это можно смотреть вечно": Астафьева покорила сеть эротичным видео

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Поклонники певицы в восторге от ролика

Украинская певица Даша Астафьева, которая недавно похвасталась точеной фигурой, показала в сети эротичное видео. В ролике звезда пританцовывает и раздевается под музыку. На исполнительнице бежевый купальник, юбка и шляпа с широкими полями. Видео артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

"Утренняя история", - подписала певица ролик.

Поклонники певицы активно комментируют видео, сравнивая Астафьеву с Мэрилин Монро и Дитой фон Тиз. Фанаты написали комплименты по поводу красоты и грации Даши

"Хочу смотреть и пересматривать бесконечно!!!" - написал krasilnikov2229.

"Дашка заставила меня сейчас улыбаться, милашка такая", - отметила mirzorro_fit.

"Фигура мечты!!!! Попа огонь!!!" - прокомментировал dianarakhmanov.

"Мэрилин Монро нашего времени!" - считает _oksana_y_.

"Dita Von Teese может спокойно идти на пенсию. Вы прекрасна!", - написала ann_sabadyr.

"Необыкновенно красивая, шикарная женщина", - прокомментировала lyazzatnails.

"На это можно смотреть вечно! " - написала faeriuliia

"Мерилин Монро нервно курит. Вы ее затмеваете", - прокомментировал ponchiksladkiii55.

Скриншот комментариев (instagram.com/da_astafieva)

Как ранее мы писали, Астафьева презентовала свой новый клип "Зима". Съемки новой видеоработы проходили в Париже.