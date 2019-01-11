Астафьева в бикини похвасталась точеной фигурой и "вызвала цунами" комплиментов

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafiev)

Астафьева удивительным образом смогла обратить внимание на глобальную проблему засорения океана

Балийская сказка Даши Астафьевой продолжается. Певица отправилась набираться сил на популярный остров в Индонезии, откуда радует поклонников откровенными фото на песчаных пляжах и в пышных волнах Индийского океана.

На своей instagram-страничке украинская актриса и певица опубликовала серию новых снимков, на которых позирует в красном бикини, демонстрируя буквально идеальные формы. Интересно, что до этого Астафьева уже хвасталась соблазнительной фигурой в бикини (только вот уже насыщенного цитрусового цвета).

"Классика", — подписала яркий снимок Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Каждый из снимков Астафьевой обладает своим характером и сопровождается отдельной историей. К примеру, на одном из фото Даша не побоялась показать неудачный кадр, когда ее накрывает волной. Следует отметить, что Астафьева отличается хорошим чувством юмора и самоиронией, певица часто публикует неудачные фото, подшучивая над собой.

"Ну, вы поняли… перекличка с родственными душами открыта. Йо!" — шутит Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

А вот на другом снимке Астафьева затронула прям-таки глобальную тему засорения океанов мусором.

"Повелительница кредиток, пластиковых пакетов и бутылок. А так же этикеток, огрызков и памперсов в океане… Люди. Вы зачем так, а?" — пишет исполнительница.

Важно, что поклонники поддержали социальный посыл свое любимицы.

"И это во всех океанах и морях, просто ужас", — пишет masko7.

"Как я с вами согласна, хочешь изменить мир — начни с себя. Животных и водных жалко", — соглашается nastyaanjo.

"Вот в Индии подруга была, на Гоа, кажется. Так там местные в городе бросают мусор себе под ноги, потому что знают, что будет сильный дождь и смоет это в океан. А течение унесет. Все, дальше им не интересно", — пишет berkut.anastasia.

"Дашуня, умница!", — хвалит grani_osoznannosti.

"Даша, я давно наблюдаю за Вами и хочу сказать, что Вы глубокая, умная, ироничная, самодостаточная и искренняя девушка. У Вас потрясающее тело, но это лишь отражение того шикарного внутреннего мира, который видят не все. Будьте счастливы в новом году и радуйтесь нас красивыми фото!" — восхищается nails_chepillora.

Даша Астафьева на фоне Индийского океана (фото: instagram.com/da_astafieva)

Напомним, что прежде чем отправится на отдых, Астафьева презентовала свой новый клип "Зима". Съемки новой видеоработы проходили в Париже.

Также отметим, что Астафьева — не единственная среди украинских селебретис делится пикантными снимками с отдыха. LITE подготовил опрос и предлагает выбрать самую "горячую" "мисс бикини 2019" среди украинских звезд. К слову, Астафьева пока что лидирует в этом голосовании!

Интересные факты о Даше Астафьевой (видео: РБК-Украина)