Тільки в капелюсі: кокетлива Астаф'єва заінтригувала прихильників "голими" фото

Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники просили голі фото Астаф'євої та отримали їх

Астаф'єва не була б собою, якби час від часу не балувала своїх шанувальників дійсно жаркими фото. Екс-солістка гурту NikitA і зірка Playboy публікує результати відвертих фотосесій з острова Балі, де вона проводить свою зимову відпустку.

Раніше співачка позувала на тлі Індійського океану в червоному бікіні, паралельно оригінально привертаючи увагу шанувальників на проблему забруднення світових океанів. Пізніше українська співачка і акторка "знесла з ніг" підписників, поділившись еротичними відео.

На цей раз спекотна Астаф'єва пішла ще далі, опублікувавши фото, на яких 33-річна виконавиця позує голою, прикриваючись лише крислатим солом'яним капелюхом. При цьому найвідвертіший знімок зірки потрапив у її instagram-сторіз.

Гола Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

На інших фото співачка позує в закритому купальнику тілесного кольору, який дуже зухвало підкреслює її груди.

"Історія одного капелюха триває", — кокетливо підписала один зі знімків Астаф'єва.

Відверта Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники співачки буквально "зійшли з розуму" від захвату в коментарях.

"Які шикарні форми!" — пише serg_bay.

"Коли немає слів, а тільки слюні..." — зазначає bondaroleg.

"О, так, бомбезна!" — захоплюється myko.horn.

"Ох і Дашка", — погоджується pechnikov_anton.

"Мій ідеал жіночої фігури", — зізнається viktoriya_steb.

"Дашенька, а купальник навіщо? Без", — підморгує dan11231990.

"Я навіть капелюха і не помітив", — посміхається nik.baron19761979.

"Я "худну" від цієї краси", — пише andreigv35.

"Даша, Ви дуже жіночна і справжня", — підкреслює victoriassecret.store.ua.

Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)

Нагадаємо, що перед поїздкою на Балі Астаф'єва подарувала своїм шанувальникам новорічний сюрприз — романтичний кліп на пісню "Зима". До речі, для зйомок цієї відеороботи Астаф'єва поїхала в Париж.

Раніше LITE підготував опитування, за допомогою якого пропонував вибрати найспекотнішу "міс бікіні 2019" серед українських селебрітіс, які в січні вирушили на відпочинок. На даний момент лідирує саме Астаф'єва, друге місце дісталося Каменських.

Даша Астаф'єва (відео: РБК-Україна)