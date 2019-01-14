Тільки в капелюсі: кокетлива Астаф'єва заінтригувала прихильників "голими" фото

Шанувальники просили голі фото Астаф'євої та отримали їх
Астаф'єва не була б собою, якби час від часу не балувала своїх шанувальників дійсно жаркими фото. Екс-солістка гурту NikitA і зірка Playboy публікує результати відвертих фотосесій з острова Балі, де вона проводить свою зимову відпустку.
Раніше співачка позувала на тлі Індійського океану в червоному бікіні, паралельно оригінально привертаючи увагу шанувальників на проблему забруднення світових океанів. Пізніше українська співачка і акторка "знесла з ніг" підписників, поділившись еротичними відео.
На цей раз спекотна Астаф'єва пішла ще далі, опублікувавши фото, на яких 33-річна виконавиця позує голою, прикриваючись лише крислатим солом'яним капелюхом. При цьому найвідвертіший знімок зірки потрапив у її instagram-сторіз.
Гола Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)
На інших фото співачка позує в закритому купальнику тілесного кольору, який дуже зухвало підкреслює її груди.
"Історія одного капелюха триває", — кокетливо підписала один зі знімків Астаф'єва.
Відверта Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)
Шанувальники співачки буквально "зійшли з розуму" від захвату в коментарях.
Даша Астаф'єва (фото: instagram.com/da_astafieva)
Нагадаємо, що перед поїздкою на Балі Астаф'єва подарувала своїм шанувальникам новорічний сюрприз — романтичний кліп на пісню "Зима". До речі, для зйомок цієї відеороботи Астаф'єва поїхала в Париж.
Раніше LITE підготував опитування, за допомогою якого пропонував вибрати найспекотнішу "міс бікіні 2019" серед українських селебрітіс, які в січні вирушили на відпочинок. На даний момент лідирує саме Астаф'єва, друге місце дісталося Каменських.
Даша Астаф'єва (відео: РБК-Україна)