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Знойные красавицы: выбираем самую жгучую украинскую "мисс бикини"

Lite » Мода 10.01.2019 - 17:21
Знойные красавицы: выбираем самую жгучую украинскую "мисс бикини"
Коллаж: LITE

Выбрать самую жгучую "мисс" будет крайне сложно

Январь — традиционный месяц отпусков украинских селебритис. Исполнительницы и ведущие спешат рассказать не только о деталях своего отдыха, но и, конечно же, поделиться эффектными снимками. Санта Димопулос, Настя Каменских, Оля Полякова, Катя Осадчая, Даша Астафьева и Вика Смеюха уже успели блеснуть точеными фигурами на заграничных курортах.

LITE предлагает выбрать "мисс бикини 2019" среди украинских звезд.  

 

#1 IT-girl Санта Димопулос в солнечном Майами

Санта Димопулос в солнечном Майами

Экс-солистка "ВИА Гры" нежится на белоснежных пляжах Майами, балуя поклонников сочными фотографиями. Кстати, уже 14 января Санта будет уже в Киеве. Так что сказочные "атмосфера, люди, еда, погода, океан, спорт, ночная жизнь" (так понравившиеся Димопулос в Майями) порадуют ее еще немного (фото: instagram.com/santadimopulos)

#2 "Русалка" Настя Каменских в Мексике

Настя Каменских в Мексике

Романтичная Каменских в розовом бикини собрала сотни восторженных комплиментов в адрес своей подтянутой фигуры. При этом певица без лишней скромности так и подписала снимок — "sirena" или же "русалка" с испанского (фото: instagram.com/kamenskux)

#3 Жаркая " спасательница Малибу" Оля Полякова в Майами

Оля Полякова в Майами

Полякова приятно "шокировала" своих поклонников точеной фигурой на пляже Майами. Даже закрытый купальник отлично подчеркнул формы украинской "Суперблондинки". Некоторые поклонники даже сравнили ее с героиней культового сериала 90-х — "Спасатели Малибу" (фото: instagram.com/polyakovamusic)

#4 "Идеальная" Катя Осадчая на пляже Маврикия

Катя Осадчая на пляже Маврикия

Осадчая и Горбунов расслабляются на острове Маврикий. При этом ведущая не так часто делится фото в бикини. Однако ее новый снимок в закрытом синем купальнике с надписью "Идеальная жена" вызвал фурор в сети — 35-летняя Осадчая выглядит шикарно (фото: instagram.com/kosadcha)

#5 Жгучая Даша Астафьева на Бали

Даша Астафьева на Бали

Астафьева не отказывает себе в удовольствии устраивать традиционные эффектные фотосессии во время отдыха. Певица отправилась на Бали, откуда балует фанов жгучими снимками в желтом бикини (фото: instagram.com/da_astafieva)

#6 Зимняя Вика из "НеАнгелов" в Польше

Вика Смеюха

Солистка "НеАнгелов" Вика Смеюха вдохновляла идеальной фигурой не на песчаных пляжах, а в курортном комплексе заснеженной Польши. И все равно было "горячо" (фото: instagram.com/vikanablack)

Напомним, в честь дня рождения Кейт Миддлтон, который герцогиня Кембриджская отмечала 9 января, LITE предлагал выбрать ее самый яркий нарядный образ

Видео: LITE 

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