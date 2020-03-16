Семья на карантине: Лилия Ребрик умилила сеть нежным фото с мужем и дочками

Ведущая наслаждается общением с родными во время карантина
Телеведущая Лилия Ребрик продолжает ходить на работу во время карантина в Украине - ведь ей сложновато работать удаленно. Однако ее дочки Диана и Полина пока что сидят дома, так что у знаменитости появилась возможность проводить с родными больше времени. На своей странице в Instagram артистка поделилась нежным семейным снимком с любимым мужем Андреем Диким и дочурками.
Кадр явно был сделан вечером, так как маленькая Полина заметно сонная и трет ручками глаза. Все остальные же лучезарно улыбаются на камеру, обнимая друг друга.
В подписи к публикации Лилия рассказала о режиме сна своих детей и пожаловалась, что у них не вышло приучить старшую ложиться пораньше.
"Тільки дорослі вміють робити вигляд, що вони спати не хочуть, що вони сповнені сил та енергії. Всім на добраніч! Діана наша так і не навчилася лягати спати рано, а от з Поліною все інакше. Я дуже хотіла, щоб о 9-тій годині вечора вона вже спала. І у нас вийшло. Це так зручно- вечір вільний, коли діти лягають рано спати. А ваші діти о котрій засинають?" - поделилась Ребрик.
Фото: Лилия Ребрик с мужем и дочерьми (instagram.com/liliia.rebrik)
Пользователи сети в комментариях умиляются теплому фото, а также делятся своим опытом в вопросе укладывания детей спать.
Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)
Напомним, ранее Лилия Ребрик раскрыла свои секреты красивой прически и ухоженных волос.