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Пастельное настроение: Лилия Ребрик восхитила нежным образом в шелках

Lite » Мода 13.03.2020 - 15:46
Пастельное настроение: Лилия Ребрик восхитила нежным образом в шелках
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая показала свой образ для утреннего эфира

Лилия Ребрик умеет носить эффектные наряды и демонстирует это реглярно не только во время светских выходов, но и в эфире утренней программы на канале "Украина", где она работает в качестве ведущей. Каждое ее появление – это повод для поклонников обсудить образ теледивы. Так, она вновь очаровала зрителей и подписчиков в Instagram аутфитом в одном из трендовых оттенков сезона.

Лилия появилась в утреннем эфире в струящемся воздушном шелковом платье в пол светло-серого оттенка с длинными объемными руками и горловиной-стойкой. Талию она подчеркнула текстильным поясом и дополнила образ красными лаковыми лодочками и длинными черными серьгами-кисточками. Макияж – яркий с акцентом на алые губы. Волосы уложены в виде мягких локонов.

"П’ятниця 13-те. Вірите в містику? Я-ні. Але диму без вогню немає",- оставила загадочное послание она.

Пастельное настроение: Лилия Ребрик восхитила нежным образом в шелках

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники Лилии стали делится своими историями о необычной и окутанной суевериями дате , а также не уставали восхищаться ею.

  • Красотка! Як завжди!
  • Просто неперевершена
  • Шикарное платье!
  • Ви надзвичайно гарна
  • Шикарное платье
  • Классное платье
  • Красавица!
  • Ух яка гаяченька
  • Ви дуже гарна, я вас люблю

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Ребрик восхитила образом в нежных пастельных тонах и показала трендовый лук с брюками клеш.

Напомним, что Лилия Ребрик с дочкой и мужем позабавила сеть мастерским танцевальным экспромтом во время отдыха на даче. "Дикая семейка" устроила синхронные танцы.

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Новости Украины Лилия Ребрик
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