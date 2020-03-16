Сім'я на карантині: Лілія Ребрик розчулила мережу ніжним фото з чоловіком і доньками

Телеведуча Лілія Ребрик продовжує ходити на роботу під час карантину в Україні - адже їй важкувато працювати віддалено. Однак її дочки Діана і Поліна поки що сидять вдома, так що у знаменитості з'явилася можливість проводити більше часу з рідними. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася ніжним сімейним знімком з коханим чоловіком Андрієм Диким і доньками.

Кадр явно був зроблений ввечері, так як маленька Поліна помітно сонна і тре ручками очі. Решта ж променисто посміхаються на камеру, обіймаючи один одного.

У підписі до публікації Лілія розповіла про режим сну своїх дітей і поскаржилася, що у них не вийшло привчити старшу лягати раніше.

"Тільки дорослі вміють робити вигляд, що вони спати не хочуть, що вони сповнені сил та енергії. Всім на добраніч! Діана наша так і не навчилася лягати спати рано, а від з Поліною все інакше. Я дуже хотіла, щоб о 9-тій годині вечора вона вже спала. І у нас вийшло. Це так зручно - вечір вільний, коли діти лягають рано спати. А ваші діти о котрій засинають?" - поділилася Ребрик.

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком і доньками (instagram.com/liliia.rebrik)

Користувачі мережі в коментарях розчулюються теплому фото, а також діляться своїм досвідом у питанні укладати дітей спати.

Поля зая.... мімімі

У нас також о 9 вечора дітки лягають спати, найстаршому сину 3,6 ( в обід не спить, ) меньшій донечці 1,3

Старша 5 років, довго не лягає. молодша,1 рік в 20.00 відбій

Яка у вас чудова родина! Нехай біда завжди обходити вас осторонь!

Дуже приємно дивитися на вашу родину

дуже Красиві, ми в 22:00)

Красиві

Мій коли заманетьсЯ. хоч рано, хоч пізно ...але про 22.00 спить точно

Дуже гарна родина! Щастя, здоров'я, кохання вашій родині!

Чудове фото. Синочок засинає в 21.00,а донечка трошки раніше, альо смороду у мене "ранні пташечки"))

Яка тепла фотографія

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик розкрила свої секрети красивої зачіски і доглянутого волосся.