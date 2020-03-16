Сім'я на карантині: Лілія Ребрик розчулила мережу ніжним фото з чоловіком і доньками

Ведуча насолоджується спілкуванням з рідними під час карантину
Телеведуча Лілія Ребрик продовжує ходити на роботу під час карантину в Україні - адже їй важкувато працювати віддалено. Однак її дочки Діана і Поліна поки що сидять вдома, так що у знаменитості з'явилася можливість проводити більше часу з рідними. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася ніжним сімейним знімком з коханим чоловіком Андрієм Диким і доньками.
Кадр явно був зроблений ввечері, так як маленька Поліна помітно сонна і тре ручками очі. Решта ж променисто посміхаються на камеру, обіймаючи один одного.
У підписі до публікації Лілія розповіла про режим сну своїх дітей і поскаржилася, що у них не вийшло привчити старшу лягати раніше.
"Тільки дорослі вміють робити вигляд, що вони спати не хочуть, що вони сповнені сил та енергії. Всім на добраніч! Діана наша так і не навчилася лягати спати рано, а від з Поліною все інакше. Я дуже хотіла, щоб о 9-тій годині вечора вона вже спала. І у нас вийшло. Це так зручно - вечір вільний, коли діти лягають рано спати. А ваші діти о котрій засинають?" - поділилася Ребрик.
Фото: Лілія Ребрик з чоловіком і доньками (instagram.com/liliia.rebrik)
Користувачі мережі в коментарях розчулюються теплому фото, а також діляться своїм досвідом у питанні укладати дітей спати.
Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)
Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик розкрила свої секрети красивої зачіски і доглянутого волосся.