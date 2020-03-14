Визитная карточка женщины: Лилия Ребрик раскрыла свои секреты красивой прически

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая регулярно восхищает своими эффектными образами

Ведущая утреннего шоу на канале "Украина" Лилия Ребрик почти каждое утро заряжает украинцев энергией и позитивом, а также восхищает стильными и эффектными образами. С приходом весны ее наряды стали более яркими, воздушными и нежными - так, на днях звезда предстала перед зрителями в струящемся воздушном шелковом платье в пол светло-серого оттенка. Кроме одежды, Лиля всегда может похвастаться красивой и ухоженной прической.

На своей странице в Instagram обворожительная ведущая решила поделиться своими секретами удачной прически и здоровых волос. Ребрик отметила, что волосы - визитная карточка женщины и всегда должны быть ухоженными.

Она сопроводила публикацию милым фото, на котором позирует в полосатой рубашке в процессе укладки волос с помощью специальной щетки.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Доглянуте красиве волосся у жінки- це її візитна картка. Для мене існують дві головні складові красивої зачіски: правильна стрижка та якісний догляд. Найголовніше правило- голова завжди має бути чистою і доглянутою.

2 правило- вдала зачіска. Складні укладки не обов'язкові. Простота- завжди актуальна. Легкі хвилі, м'які локони або випрямлене волосся доречні у будь-якій ситуації. Але, у кожної жінки є своя зачіска- «п’ятихвилинка», яку ми робимо з легкістю, яка нам сто відсотків пасує і з якою ми почуваємося впевнено і сексуально. Тому хочу показати вам свій незамінний девайс для укладки волосся (після фену звичайно) - це фен-щітка. Вона робить ефект салонної укладки, тільки набагато швидше і в домашніх умовах. Все просто, тільки треба наловчитися- і результат вас потішить. Швидко і дуже стильно!" - раскрыла теледива свои правила красивой прически.

Фолловеры в очередной раз восхитились красотой Лилии и поблагодарили за бьюти-советы.

Ліля а ви користуєтесь бальзамом для волосся?

Ліля, і все вам личить!

Супер

Ви така красива!

Це саме те що мені потрібно, в мене хвилясте волосся

Принцесса

Ви надзвичайно гарна

Напомним, что Лилия Ребрик с дочкой и мужем позабавила сеть мастерским танцевальным экспромтом во время отдыха на даче. "Дикая семейка" устроила синхронные танцы.