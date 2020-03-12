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Сама элегантность: Лилия Ребрик примерила трендовый весенний лук

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.03.2020 - 12:28
Сама элегантность: Лилия Ребрик примерила трендовый весенний лук
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая призвала не паниковать и проводить время с близкими

Бессменная ведущая утренних эфиров на телеканале Украина Лилия Ребрик всегда в курсе модных тенденций и демонстрирует в эфирах самые стильные и трендовые образы, вдохновляя многих своих поклонниц. Она всегда сохраняет позитивный настрой и полна энергии и умеет зарядить этим окружающих. В крайнем эфире Лилия примерила элегантный весенний лук и попросила совета у подписчиков.

Свой эффектный образ ведущая показала в Instagram - она позировала на фоне салатовой стены в студии в стильном брючном костюме персикового оттенка. Ребрик подобрала туфли-лодочки в тон наряда, а также выбрала массивные яркие сережки. Волосы артистка собрала в пучок, оставив пару прядей у лица.

Лилия призвала не поддаваться стрессу и панике из-за карантина, а также попросила посоветовать ей, чем можно занять детей во время вынужденного сидения дома.

Сама элегантность: Лилия Ребрик примерила трендовый весенний лук

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Ефір відпрацювала, лечу на репетицію в театр. Багато хто вже сьогодні прийшов на роботу з дітьми- і це логічно. Сьогодні в «Ранку з Україною» багато говорили про ситуацію в країні та свої, про карантин, про засоби застереження, про заборону масових заходів, про дезинфекцію громадського транспорту. Але питання «чим зайняти дітей під час вимушеного карантину» - залишається відкритим. Пишіть поради в коментарях, це зараз дуже актуально. В будь-якому разі, не панікуємо, адже стрес погано впливає на наше здоров’я. Бережіть себе, обійміть своїх близьких і будьте здорові!" - написала ведущая.

В комментариях фолловеры восхищаются ярким образом Ребрик и делятся своими советами о досуге детей.

  • Красуня!!!
  • Харківська область теж працюють школи. Донька на заняттях.
  • Дуже гарні сережки!
  • Очень красиво в этом цвете))
  • Красотка, а серьги
  • Так и спортивные секции закрыли...куда детей..на улице гулять )))
  • красава
  • Очень красивые серёжки!
  • А мама то красуння. Чарівна.
  • Смотрела эфир,сережки просто шикарные!И очень гармонично сочетаются с костюмом.
  • Не важливо чим дітей займати, головне щоб максимально прикласти зусилля аби лишень дітки були здорові
  • Чудова можливість дати бабусям , дідусям поспілкуватися з онуками

Сама элегантность: Лилия Ребрик примерила трендовый весенний лук

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, ранее Лилия Ребрик с мужем и дочкой всколыхнули сеть веселым танцевальным экспромтом прямо на улице.

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