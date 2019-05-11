Семейные разборки: Топалов "приревновал" Тодоренко к Лазареву (фото)

Ведущая повеселила сеть серией смешных снимков
Известная ведущая и молодая мамочка Регина Тодоренко в очередной раз доказала, что у нее и ее мужа Влада Топалова - отличное чувство юмора и они умеют посмеяться над собой. Сейчас семейство вместе с маленьким сыном Михаилом отдыхает в Турции и регулярно показывает поклонникам яркие моменты своего отпуска - так, недавно муж и жена похвастались идеальным утром. Однако про работу они тоже не забывают - на своей странице в Instagram Регина сообщила о выходе нового выпуска ее шоу "Пятница с Региной".
На этот раз его героем стал давний друг семьи - певец Сергей Лазарев, который в этом году вновь представит Россию на конкурсе Евровидение в Израиле. В молодые годы Сергей и Влад вместе выступали в дуэте Smash, который был очень популярным. Сейчас же оба остепенились и воспитывают сыновей. Тодоренко решила представить выпуск оригинальным образом - она опубликовала серию смешных фотографий, на которых они втроем разыграли сценку семейной ревности.
На первых кадрах Регина и Сергей заигрывают друг с другом, стоя у двери квартиры на лестнице, и дело заканчивается нежным поцелуем.
Фото: Влад Топалов устроил Регине Тодоренко сцену ревности из-за Сергея Лазарева (instagram.com/reginatodorenko)
После чего из квартиры выбегает обеспокоенный Влад! Ведущая же с влюбленной улыбкой смотрит вслед Лазареву, а потом поворачивается к мужу и принимает невинный вид. Тот же выглядит весьма злым и явно ревнует свою жену к другу.
Фото: Влад Топалов устроил Регине Тодоренко сцену ревности из-за Сергея Лазарева (instagram.com/reginatodorenko)
"Эту карусель вы просто обязаны досмотреть до конца! После поцелуя с Серёжей выбежал мой муж Влад Топалов. Новый выпуск моего шоу с @lazarevsergey. Вы уже наверняка познакомились с участниками #Eurovision. Как думаете, кто победит?" - написала Тодоренко под публикацией.
Поклонники по достоинству оценили чувство юмора и актерские таланты артистов и оставили множество восторженных комментариев.
Напомним, ранее Регина Тодоренко раскрыла правду о семейных путешествиях. Телеведущая назвала себя "сумасшедшей мамой".
Мы также писали, что Регина Тодоренко в купальнике рассказала об отдыхе в Турции с пятимесячным малышом. Ведущей очень помогает ее мама и другие родственники.