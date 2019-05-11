Семейные разборки: Топалов "приревновал" Тодоренко к Лазареву (фото)

Известная ведущая и молодая мамочка Регина Тодоренко в очередной раз доказала, что у нее и ее мужа Влада Топалова - отличное чувство юмора и они умеют посмеяться над собой. Сейчас семейство вместе с маленьким сыном Михаилом отдыхает в Турции и регулярно показывает поклонникам яркие моменты своего отпуска - так, недавно муж и жена похвастались идеальным утром. Однако про работу они тоже не забывают - на своей странице в Instagram Регина сообщила о выходе нового выпуска ее шоу "Пятница с Региной".

На этот раз его героем стал давний друг семьи - певец Сергей Лазарев, который в этом году вновь представит Россию на конкурсе Евровидение в Израиле. В молодые годы Сергей и Влад вместе выступали в дуэте Smash, который был очень популярным. Сейчас же оба остепенились и воспитывают сыновей. Тодоренко решила представить выпуск оригинальным образом - она опубликовала серию смешных фотографий, на которых они втроем разыграли сценку семейной ревности.

На первых кадрах Регина и Сергей заигрывают друг с другом, стоя у двери квартиры на лестнице, и дело заканчивается нежным поцелуем.

Фото: Влад Топалов устроил Регине Тодоренко сцену ревности из-за Сергея Лазарева (instagram.com/reginatodorenko)

После чего из квартиры выбегает обеспокоенный Влад! Ведущая же с влюбленной улыбкой смотрит вслед Лазареву, а потом поворачивается к мужу и принимает невинный вид. Тот же выглядит весьма злым и явно ревнует свою жену к другу.

Фото: Влад Топалов устроил Регине Тодоренко сцену ревности из-за Сергея Лазарева (instagram.com/reginatodorenko)

"Эту карусель вы просто обязаны досмотреть до конца! После поцелуя с Серёжей выбежал мой муж Влад Топалов. Новый выпуск моего шоу с @lazarevsergey. Вы уже наверняка познакомились с участниками #Eurovision. Как думаете, кто победит?" - написала Тодоренко под публикацией.

Поклонники по достоинству оценили чувство юмора и актерские таланты артистов и оставили множество восторженных комментариев.

"Лицо Влада"

"Регина, у тебя очень хорошая женская энергия. Береги ее. Мужу - повезло"

"Региночка, вы прелесть, такая естественная, веселая. С супругом вы очень подходите друг другу. Мира вам в вашем доме!"

"Прикольно обыграли"

"Никто не знает, кто победит)) Зато видно, что Влад по-настоящему счастлив с Вами!!"

"А следущий поцелуй для мужа! Обожаю людей с чувством юмора"

"Прям история ревности в фотографиях"

"Какие у Вас прекрасные дружеские отношения! Сергей и Влад-таланты! Не зря их дуэт так все любили! Сергею удачи! У него сильный, красивый голос! Вам счастья и любви! Веселая семья! Вы так дополняет друг друга!"

"Я аж прифигела, увидя фото. как Влад его не прибил?"

"Крайнее фото, название "не виноватая Я! Он сам ко мне пришел)))"

"Аааааааа как классно!!!! Вся тройка просто красавцы))) обожаю каждого из вас"

"Ааахаха)) лицо Вашего мужа"

"Прямо целая серия выяснения отношений. Ребят, это готовый комикс, только фразы в кружочках добавить"

Напомним, ранее Регина Тодоренко раскрыла правду о семейных путешествиях. Телеведущая назвала себя "сумасшедшей мамой".

Мы также писали, что Регина Тодоренко в купальнике рассказала об отдыхе в Турции с пятимесячным малышом. Ведущей очень помогает ее мама и другие родственники.