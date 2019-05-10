"Влад расцвел": Тодоренко и Топалов похвастались идеальным утром в Турции

Тодоренко показала роскошные турецкие виды
Регина Тодоренко и Влад Топалов продолжают засыпать своих поклонников различными фото и видео из Турции. Отметим, что пара отправилась набираться сил на курорт несколько дней назад. И вместе с Региной и Владом в поездку отправился также их сын Михаил, мама Регины и еще несколько родственников. Тодоренко неоднократно подчеркивала, что мама особенно помогает ей с ребенком. Более того, едва ли не впервые ща долго время они с Владом смогли немного отдохнуть, расслабиться и, что немаловажно, выспаться.
Буквально каждый день Регина и Влад показывают различные моменты с отдыха: у бассейна, в купальниках, на прогулке с малышом и т.д. На этот раз молодая пара показала бодрое идеальное утро.
Так, на новом фото Регина Тодоренко и Влад Топалов позируют за столиком на фоне своего отельного комплекса. Мы видим домики, бассейн и голубое море, переходящее в небо. Фон – мечта!
Пара наслаждается утренним кофе в компании друг друга. Одеты они расслабленно. Регина – в летнем платье в пол. На Топалове – голубые штаны и белая рубашка.
"Утро доброе! А ведь оно бывает добрым, когда за тебя в квартире убрали, вещи постирали и завтрак подали в кровать. Ох уж, эта гостиничная жизнь, балует нас", — подписала снимок Тодоренко.
Влад Топалов и Регина Тодоренко в Турции (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Поклонники Тодоренко тут же принялись засыпать ее комментариями. К слову, некоторые даже отметили, что вместе с Региной Влад просто расцвел.
Влад Топалов и Регина Тодоренко в Турции (фото: instagram.com/reginatodorenko)
Напомним, ранее Регина Тодоренко раскрыла правду о семейных путешествиях. Телеведущая назвала себя "сумасшедшей мамой".
Отметим, что Регина Тодоренко поразила откровениями о бурном прошлом и показала свою маму.