Сімейні розбірки: Топалов "приревнував" Тодоренко до Лазарєва (фото)

Відома ведуча і молода матуся Регіна Тодоренко в черговий раз довела, що у неї та її чоловіка Влада Топалова - відмінне почуття гумору і вони вміють посміятися над собою. Зараз сімейство разом з маленьким сином Михайлом відпочиває в Туреччині і регулярно показує шанувальникам яскраві моменти своєї відпустки - так, нещодавно чоловік і дружина похвалилися ідеальним ранком. Однак про роботу вони теж не забувають - на своїй сторінці в Instagram Регіна повідомила про вихід нового випуску її шоу "П'ятниця з Регіною".

На цей раз його героєм став давній друг сім'ї - співак Сергій Лазарєв, який в цьому році знову представить Росію на конкурсі Євробачення в Ізраїлі. В молоді роки Сергій і Влад разом виступали в дуеті Smash, який був дуже популярним. Наразі ж обидва стали більш розсудливими і виховують синів. Тодоренко вирішила представити випуск оригінальним образом - вона опублікувала серію смішних фотографій, на яких вони втрьох розіграли сценку сімейних ревнощів.

На перших кадрах Регіна та Сергій заграють один з одним, стоячи біля дверей квартири на сходах, і справа закінчується ніжним поцілунком.

Фото: Влад Топалов влаштував Регіна Тодоренко сцену ревнощів-за Сергія Лазарєва (instagram.com/reginatodorenko)

Після чого з квартири вибігає стурбований Влад! Ведуча ж із закоханою посмішкою дивиться услід Лазарєву, а потім повертається до чоловіка і приймає невинний вигляд. Той же выглядає дуже злим і явно ревнує свою дружину до друга.

Фото: Влад Топалов влаштував Регіна Тодоренко сцену ревнощів-за Сергія Лазарєва (instagram.com/reginatodorenko)

"Цю карусель ви просто зобов'язані додивитися до кінця! Після поцілунку з Сергієм вибіг мій чоловік Влад Топалов. Новий випуск мого шоу з @lazarevsergey. Ви вже напевно познайомилися з учасниками #Eurovision. Як думаєте, хто переможе?" - написала Тодоренко під публікацією.

Шанувальники по достоїнству оцінили почуття гумору та акторські таланти артистів і залишили безліч захоплених коментарів.

"Особа Влада"

"Регіна, у тебе дуже гарна жіноча енергія. Бережи її. Чоловікові - пощастило"

"Региночка, ви краса, така природна, весела. З чоловіком ви дуже підходите один одному. Миру вам у вашому домі!"

"Прикольно обіграли"

"Ніхто не знає, хто переможе)) Зате видно, що Влад по-справжньому щасливий з Вами!!"

"А следущий поцілунок для чоловіка! Обожнюю людей з почуттям гумору"

"Прям історія ревнощів у фотографіях"

"Які у Вас прекрасні дружні стосунки! Сергій і Влад-таланти! Не дарма їх дует так всі любили! Сергію удачі! У нього сильний, красивий голос! Вам щастя і любові! Весела сім'я! Ви так доповнює один одного!"

"Я аж прифигела, побачивши фото, як Влад його не прибив?"

"Крайнє фото, назва "не винувата Я! Він сам до мене прийшов)))"

"Аааааааа як класно!!! Вся трійка просто красені))) обожнюю кожного з вас"

"Ааахаха)) обличчя Вашого чоловіка"

"Прямо ціла серія з'ясування стосунків. Хлопців, це готовий комікс, тільки фрази в кружечках додати"

Нагадаємо, раніше Регіна Тодоренко розкрила правду про сімейні подорожі. Телеведуча назвала себе "божевільною мамою".

Ми також писали, що Регіна Тодоренко в купальнику розповіла про відпочинок в Туреччині з п'ятимісячним малюком. Ведучій дуже допомагає її мама та інші родичі.