"Я сумасшедшая мать": Регина Тодоренко раскрыла правду о семейных путешествиях

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

Певица с мужем и маленьким сыном отдыхают в Турции

Регина Тодоренко не сидит на месте - молодая мамочка вместе с мужем и маленьким сыночком Михаилом проводит майские праздники в Турции. Пока отдыхающая вместе с ними семья ведущей помогает присматривать за малышом, артистка наслаждается временем вдвоем с мужем, а также демонстрирует похудевшую после родов фигуру в купальнике. Однако, как призналась знаменитость на своей странице в Instagram, после рождения ребенка их семейные путешествия заметно изменились.

Регина опубликовала милое фото с мужем, на котором тот трогательно целует ее в щеку, пока она делает селфи. Телезвезда позировала в голубом купальнике и повязке на голове, а ее супруг Влад Топалов - в белой футболке и тоже повязке.

По словам Тодоренко, в данный момент она - настоящая сумасшедшая мамаша.

Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)

"Семейные путешествия - это отдельная графа моей жизни. Если раньше можно было взять с собой купальник и гречку, то теперь у нас 3 чемодана подгузников, пеленок и одноразовых плавок для бассейна (я просто сумасшедшая замороченная мать, но говорят, что это скоро пройдет). В нашем отеле меня успокоили и сразу предупредили , что здесь есть все самое необходимое: радионяня, аппарат для разогрева бутылочек, детское баночное питание, детские сухие смеси, детские присыпки, ванночки, подгузники обычные и для плавания в бассейне. В общем, все самое нужное для отдыха с малышом. Как говорится, 2 чемодана с плеч", - поделилась ведущая.

Подписчики умиляются семейному снимку и желают Регине всевозможного счастья и здоровья малышу.

"Аааааа, вы такие милые!) Регина, вы будете суперчудесными родителями!!!!! Такая солнечная мамочка не может не окружать малыша океааааном тепла и любви, а это главное, что нужно юному пупсику))"

"Вы такие светлые и классные. Так приятно за Вами наблюдать. Обожаю Вашу семью и Ваше творчество"

"Регина, Ты с Владом самые лучшие, счастье, которое радует глаз, когда оно рядом с тобой"

"Классные вы ребята"

"Красивая пара"

"Красивые и Счастливые! Дай Бог Вам Долгие Годы в Любви и Счастье"

"Такие настоящие"

"Вы очень милые"

"Я так рада за тебя Регинка, что нашла себе вторую половинку! Семейная семейность"

"Такая счастливая"

"Порой мне кажется, что Регина самая счастливая на свете))"

"Чудесные, замечательные, ответственные родители! Все у вас так, как должно быть))) Самого большого семейного счастья!!!"

"Идеальная пара"

Напомним, ранее Регина Тодоренко в купальнике рассказала об отдыхе в Турции с пятимесячным малышом.

Отметим, что Регина Тодоренко поразила откровениями о бурном прошлом и показала свою маму.

Ранее сообщалось о том, что Тодоренко рассказала о своих гастрономических соблазнах в Турции.