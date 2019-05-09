"Я сумасшедшая мать": Регина Тодоренко раскрыла правду о семейных путешествиях

Певица с мужем и маленьким сыном отдыхают в Турции
Регина Тодоренко не сидит на месте - молодая мамочка вместе с мужем и маленьким сыночком Михаилом проводит майские праздники в Турции. Пока отдыхающая вместе с ними семья ведущей помогает присматривать за малышом, артистка наслаждается временем вдвоем с мужем, а также демонстрирует похудевшую после родов фигуру в купальнике. Однако, как призналась знаменитость на своей странице в Instagram, после рождения ребенка их семейные путешествия заметно изменились.
Регина опубликовала милое фото с мужем, на котором тот трогательно целует ее в щеку, пока она делает селфи. Телезвезда позировала в голубом купальнике и повязке на голове, а ее супруг Влад Топалов - в белой футболке и тоже повязке.
По словам Тодоренко, в данный момент она - настоящая сумасшедшая мамаша.
Фото: Регина Тодоренко и Влад Топалов (instagram.com/reginatodorenko)
"Семейные путешествия - это отдельная графа моей жизни. Если раньше можно было взять с собой купальник и гречку, то теперь у нас 3 чемодана подгузников, пеленок и одноразовых плавок для бассейна (я просто сумасшедшая замороченная мать, но говорят, что это скоро пройдет). В нашем отеле меня успокоили и сразу предупредили , что здесь есть все самое необходимое: радионяня, аппарат для разогрева бутылочек, детское баночное питание, детские сухие смеси, детские присыпки, ванночки, подгузники обычные и для плавания в бассейне. В общем, все самое нужное для отдыха с малышом. Как говорится, 2 чемодана с плеч", - поделилась ведущая.
Подписчики умиляются семейному снимку и желают Регине всевозможного счастья и здоровья малышу.
Напомним, ранее Регина Тодоренко в купальнике рассказала об отдыхе в Турции с пятимесячным малышом.
Отметим, что Регина Тодоренко поразила откровениями о бурном прошлом и показала свою маму.
Ранее сообщалось о том, что Тодоренко рассказала о своих гастрономических соблазнах в Турции.