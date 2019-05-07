Регина Тодоренко в купальнике рассказала об отдыхе в Турции с малышом

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая расслабляется у моря с мужем и маленьким сыночком

Всегда активная и бодрая телеведущая Регина Тодоренко устроила себе долгожданный отдых, причем вместе с семьей - девушка отправилась на майские праздники в Турцию вместе с маленьким сыном Михаилом, мужем Владом Топаловым, а также своей мамой, племянником и другими родственниками. Они как раз и помогают молодой маме с малышом и дают ей возможность провести время одной или вдвоем с супругом и по-настоящему расслабиться.

На своей странице в Instagram Регина поделилась честным фото, на котором показала свою фигуру в купальнике - ранее телезвезда призналась, что пока что не до конца довольна своей формой и стоит еще немного похудеть, однако муж любит ее любую. На снимке артистка позирует у бассейна в слитном голубом купальнике и повязке на голове. Тодоренко раскинула руки в стороны и счастливо смеется.

В подписи к публикации она расказала об особенностях весеннего отдыха в Турции и погоде на курорте Белек, где находится семейство.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Вы спрашивали о погоде в Турции. Если честно, в Белеке немного прохладно, пару раз ночью шел дождик, в море купаются только отчаянные и наверное моржи. Одно спасенье - открытые бассейны с подогревом и, конечно же, крытые (кстати, если вы собрались в наш отель, здесь очень клевый полуолимпийский бассейн, где мы каждый день плаваем с Майклом и моим племянником Дадо). В общем, не бойтесь, налетайте на горячие путевки и вперед отдыхать. А я сегодня побуду гизметео и спрогнозирую на ближайшую неделю 23-25 градусов тепла", - написала экс-ведущая "Орла и Решки".

Подписчики принялись наперебой уверять Тодоренко, что она в прекрасной форме после родов и у нее отличная фигура, а также благодарят ее за полезную информацию.

"Все же от бабушки передались шиииикарные бедра!!!!"

"Регина ты молодец, ни слушай ни когда гадости (их в мире немало). Ты обладаешь Такой харизмой, которая дана только от Бога, родителей ну и Одессы конечно же. Мира, добрых и позитивных людей тебе по жизни!"

"Регина, ничего не редактируйте! Вы шикарно выглядите и одна из немногих, кто не скрывает правду. Спасибо за это!"

"Отличная фигура! Фигура ЖЕНЩИНЫ!!!"

"Как говорится - не гневите бога. Все у Вас прекрасно, тем более после родов. Нет пресловутых 10-20 кг прибавки в весе. Да и генетике конечно спасибо"

"Вы классная, и фигура классная, не слушайте никого)"

"Прям глаз не оторвать, красивая"

"Очень красивое фото, Регина! Выглядите просто замечательно!"

"Регина, ты шикарно выглядишь! Не слушай никого, кто тебя критикует"

"Регина, вы красотка, позитивная, красивая и милая девушка"

Напомним, Регина Тодоренко поразила откровениями о бурном прошлом и показала свою маму.

Ранее сообщалось о том, что Тодоренко рассказала о своих гастрономических соблазнах в Турции.