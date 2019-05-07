Регина Тодоренко в купальнике рассказала об отдыхе в Турции с малышом

Ведущая расслабляется у моря с мужем и маленьким сыночком
Всегда активная и бодрая телеведущая Регина Тодоренко устроила себе долгожданный отдых, причем вместе с семьей - девушка отправилась на майские праздники в Турцию вместе с маленьким сыном Михаилом, мужем Владом Топаловым, а также своей мамой, племянником и другими родственниками. Они как раз и помогают молодой маме с малышом и дают ей возможность провести время одной или вдвоем с супругом и по-настоящему расслабиться.
На своей странице в Instagram Регина поделилась честным фото, на котором показала свою фигуру в купальнике - ранее телезвезда призналась, что пока что не до конца довольна своей формой и стоит еще немного похудеть, однако муж любит ее любую. На снимке артистка позирует у бассейна в слитном голубом купальнике и повязке на голове. Тодоренко раскинула руки в стороны и счастливо смеется.
В подписи к публикации она расказала об особенностях весеннего отдыха в Турции и погоде на курорте Белек, где находится семейство.
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)
"Вы спрашивали о погоде в Турции. Если честно, в Белеке немного прохладно, пару раз ночью шел дождик, в море купаются только отчаянные и наверное моржи. Одно спасенье - открытые бассейны с подогревом и, конечно же, крытые (кстати, если вы собрались в наш отель, здесь очень клевый полуолимпийский бассейн, где мы каждый день плаваем с Майклом и моим племянником Дадо). В общем, не бойтесь, налетайте на горячие путевки и вперед отдыхать. А я сегодня побуду гизметео и спрогнозирую на ближайшую неделю 23-25 градусов тепла", - написала экс-ведущая "Орла и Решки".
Подписчики принялись наперебой уверять Тодоренко, что она в прекрасной форме после родов и у нее отличная фигура, а также благодарят ее за полезную информацию.
Напомним, Регина Тодоренко поразила откровениями о бурном прошлом и показала свою маму.
Ранее сообщалось о том, что Тодоренко рассказала о своих гастрономических соблазнах в Турции.