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Регина Тодоренко в купальнике рассказала об отдыхе в Турции с малышом

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.05.2019 - 14:56
Регина Тодоренко в купальнике рассказала об отдыхе в Турции с малышом
Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Ведущая расслабляется у моря с мужем и маленьким сыночком

Всегда активная и бодрая телеведущая Регина Тодоренко устроила себе долгожданный отдых, причем вместе с семьей - девушка отправилась на майские праздники в Турцию вместе с маленьким сыном Михаилом, мужем Владом Топаловым, а также своей мамой, племянником и другими родственниками. Они как раз и помогают молодой маме с малышом и дают ей возможность провести время одной или вдвоем с супругом и по-настоящему расслабиться.

На своей странице в Instagram Регина поделилась честным фото, на котором показала свою фигуру в купальнике - ранее телезвезда призналась, что пока что не до конца довольна своей формой и стоит еще немного похудеть, однако муж любит ее любую. На снимке артистка позирует у бассейна в слитном голубом купальнике и повязке на голове. Тодоренко раскинула руки в стороны и счастливо смеется.

В подписи к публикации она расказала об особенностях весеннего отдыха в Турции и погоде на курорте Белек, где находится семейство.

Регина Тодоренко в купальнике рассказала об отдыхе в Турции с малышом

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

"Вы спрашивали о погоде в Турции. Если честно, в Белеке немного прохладно, пару раз ночью шел дождик, в море купаются только отчаянные и наверное моржи. Одно спасенье - открытые бассейны с подогревом и, конечно же, крытые (кстати, если вы собрались в наш отель, здесь очень клевый полуолимпийский бассейн, где мы каждый день плаваем с Майклом и моим племянником Дадо). В общем, не бойтесь, налетайте на горячие путевки и вперед отдыхать. А я сегодня побуду гизметео и спрогнозирую на ближайшую неделю 23-25 градусов тепла", - написала экс-ведущая "Орла и Решки".

Подписчики принялись наперебой уверять Тодоренко, что она в прекрасной форме после родов и у нее отличная фигура, а также благодарят ее за полезную информацию.

  • "Все же от бабушки передались шиииикарные бедра!!!!"
  • "Регина ты молодец, ни слушай ни когда гадости (их в мире немало). Ты обладаешь Такой харизмой, которая дана только от Бога, родителей ну и Одессы конечно же. Мира, добрых и позитивных людей тебе по жизни!"
  • "Регина, ничего не редактируйте! Вы шикарно выглядите и одна из немногих, кто не скрывает правду. Спасибо за это!"
  • "Отличная фигура! Фигура ЖЕНЩИНЫ!!!"
  • "Как говорится - не гневите бога. Все у Вас прекрасно, тем более после родов. Нет пресловутых 10-20 кг прибавки в весе. Да и генетике конечно спасибо"
  • "Вы классная, и фигура классная, не слушайте никого)"
  • "Прям глаз не оторвать, красивая"
  • "Очень красивое фото, Регина! Выглядите просто замечательно!"
  • "Регина, ты шикарно выглядишь! Не слушай никого, кто тебя критикует"
  • "Регина, вы красотка, позитивная, красивая и милая девушка"

Напомним, Регина Тодоренко поразила откровениями о бурном прошлом и показала свою маму.

Ранее сообщалось о том, что Тодоренко рассказала о своих гастрономических соблазнах в Турции.

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