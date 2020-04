Сексуальная стирка: Настя Каменских показала свои карантинные будни

Настя Каменских на карантине решила каждый день делиться с поклонниками полезной информацией и мотивирующими советами - певица уже третью неделю ведет свой онлайн-курс “Жизнь в стиле NK”. В его рамках звезда рассказывает о правильном питании и делится своими любимыми рецептами, рассказывает о правильном режиме дня и делится рекомендациями об отношениях с близкими и любви к себе.

При этом Настя не забывает и подурачиться и радует фанов забавными сценками и видеороликами. Так, артистка решила откровенно показать свои повседневные будни и дела и выложила ролик, в котором устраивает стирку.

Видео начинается с того, что под песню Джо Кокера You Can Leave Your Hat On Каменских бросает в корзину грязные вещи для стирки - сначала туда отправляется пиджак, после чего и вовсе следуют кружевные лифчик и трусики красного цвета. Дальше в кадре появляется и сама певица в серой толстовке и с пучком на голове. Настя с недовольным лицом забирает корзину с бельем и отправляется заниматься стиркой.

В подписи к ролику исполнительница так и написала: "Повседневные дела".

Жизненное видео пришлось по душе фолловерам певицы и они оставили Насте-хозяюшке много веселых отзывов.

Як круто і реалістично

Вспомнила, что у меня с утра в машинке лежит белье постиранное, пошла доставать и развешивать

Ой класс

Правда життя

Шалунья

Клас, люблю вас

А білизна класнюча!

Жиза

Видно что Настюше скучно

Правда сімейного життя

Сексуальная стирка

Сімейне життя воно таке

Даже с корзиной для стирки - прекрасна

Жизочка подьехала

а все так ждали танец )))

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, что Настя Каменских научила, как принять и полюбить себя.