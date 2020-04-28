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Лучше себя, а не других: Каменских объяснила, как научиться любить себя (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.04.2020 - 10:56
Лучше себя, а не других: Каменских объяснила, как научиться любить себя (видео)
Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Настя подчеркивает, что прежде нужно научиться любить себя

Настя Каменских решила бесповоротно закрепить за собой статус самой мотивирующей звезды украинского шоу-бизнеса. Исполнительница вот уже третью неделю каждый день публикует полезные советы в рамках своего курса “Жизнь в стиле NK”. Настя рассказывает о своем питании, режиме дня, отношениях с близкими и с любимым — Потапом. Также учит правильно ставить цели и реализовывать свои мечты. А новый пост Настя посвятила теме уважения, принятия и любви себя. Как уточняет певица, нельзя наполнять энергией других и излучать добро, если ты сам этой энергией не наполнен!

Как обычно, вторник проходит под цветовым символом — и это красный. Отметим, что цветам Настя уделяет также немалое внимание и верит, что каждый цвет способен наполнять определенной энергией. К примеру, красный — цвет любви, энергии, радости и эффективности.

“В этот день мы делаем список правил, как сохранять и восстанавливать энергию. Каждый из нас отдает миру то, чем наполнен сам. Чтобы наполнять других энергией, нужно излучать ее, как солнышко. А если вы сами ею не наполнены, дарение превращается в самопожертвование”, — подчеркивает Настя.

Далее Каменских выделила 9 правил наполнения себя положительной энергетикой.

  1. Любите, цените и уважайте СЕБЯ И СВОИ ЖЕЛАНИЯ. Живите своей жизнью, а не жизнью ради других. Любовь к себе - источник доброжелательности и уважения к окружающим.
  2. Ежедневно удовлетворяйте свои базовые потребности. В полноценном сне, получении хороших эмоций, саморазвитии и заботе о себе.
  3. Спрашивайте себя “что я хочу”. Именно ХОЧУ, а не НАДО. И уделяйте этому “хочу” достаточно своего времени. Никогда не ограничивайте себя в желаниях и не говорите: «у меня нет возможности». Возможности есть! Но чтобы получить новые результаты, нужны и новые действия. ⠀
  4. Повышайте свою ценность в своих же глазах. Чем больше мы в себя вкладываем - тем больше себя ценим. Ухаживайте за своим здоровьем и внешним видом. Расширяйте кругозор, общайтесь с интересными людьми, развивайте свои навыки и получайте новые.
  5. Относитесь ко всему по возможности рассудительно и позитивно. Не позволяйте эмоциям управлять вами и забирать вашу энергию.
  6. Допускайте по отношению к себе только достойное, уважительное отношение.
  7. Стремитесь стать лучше себя вчерашнего, а не лучше других. Не тратьте энергию на то, чтобы угнаться за кем-то или за чужими стандартами.
  8. Будьте осознанными во всем, особенно во времени. Большинство из нас не вспомнит детально, что делали за день, потому что мы делаем все как на автопилоте. Не тратьте время попусту или на постоянную суету. Пребывайте в моменте и наслаждайтесь им.
  9. А еще чаще бывайте на свежем воздухе. Природа - это неиссякаемый источник энергии. Если у вас сейчас нет такой возможности, просто выходите на балкон, слушайте звуки птиц, ветра и деревьев. Закройте глаза и представьте, как это наполняет вас энергией и силой.

“Верю, что мои советы помогут вам сохранять и приумножать энергию. И сегодня обязательно наполняйтесь красным цветом!” — подытожила Настя Каменских.

Тем временем поклонники Насти успели оставить свои положительные комментарии под ее новым постом-мотивацией:

  • “Спасибо Вам большое за то, что Вы делаете, Вы просто супер! Благодоря Вам у людей появляется вера, надежда и любовь на будущее, вы напитываете нас своей прекрасной энергией, вы делаете чудеса, я безумно полюбила ваш курс! Он мне очень помогает. Как хорошо, что есть такие люди, как Вы, Настя”
  • “Прекрасная Анастейша”
  • “Безумно красивая”
  • “Конечно, брюнетка в красном, это уже Богиня”
  • “Дуже крутий пост, велике дякую за це”
  • “Такая красивая и умная))”

Лучше себя, а не других: Каменских объяснила, как научиться любить себя (видео)

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Настя Каменских назвала действенный способ повышения самооценки.

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