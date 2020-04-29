Большая любовь: Настя Каменских расписала рецепты любимых блюд и ПП-сладостей

Настя подготовила самый долгожданный пост
Настя Каменских не перестает каждый день вдохновлять фолловеров в рамках своего курса “Жизнь в стиле NK”. Украинская певица на период карантина решила дать поклонникам максимум полезной информации на абсолютно разные темы: питание и спорт, тайм-менеджмент, постановка задач, отношения с близкими и т.д. Сегодня, 29 апреля исполнительница продолжила тему правильного питания, которая нашла наибольший отклик среди поклонников Насти. Более того, Каменских отметила, что именно сегодня вышел ее “самый долгожданный пост”. Ведь Настя делится рецептами любимых блюд и правильных сладостей!
Кстати, среда — день зеленого цвета. Как ранее отмечала Настя, зеленый — цвет баланса и наполнения жизни земной энергией. Поэтому самый раз поговорить о еде.
“Как и обещала, делюсь рецептами полезных завракобедов и моих любимых пп-сладостей! Все это я готовлю не часто, но иногда все же балую себя такими полезными вкусностями!” — пишет Каменских.
Итак, первым делом Каменских поделилась топ-3 любимыми блюдами.
Соус гуакамоле. Моя большая мексиканская любовь!
Едим как салат к мясу на гриле, слабосоленой рыбе, яичнице, или мажем на цельнозерновой хлеб
Митболы с курицей и кабачком
Рыба в духовке или на гриле с очень вкусным соусом
“А теперь сладости, которые в умеренных количествах не скажутся на фигуре и будут полезны организму”, — интригует Каменских.
ПП-конфеты⠀
Все ингредиенты измельчаем в блендере и формируем маленькие шарики. Обваливаем в кунжуте/кокосовой стружке/порошке какао, а лучше - кэробе. Храним в холодильнике.
ПП-мороженое⠀
Все ингредиенты вместе измельчаем в блендере, перекладываем полученную массу в формы и замораживаем на 3-4 часа. Мороженое получается нежное, сливочное и очень вкусное!
“И не забывайте сегодня наполняться зелёным - цветом баланса и земной энергии”, — подытожила Настя.