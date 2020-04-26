До сих пор мурашки: Настя Каменских поделилась самым ярким воспоминанием в жизни

Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица призналась, что во время пережитых ярких эмоций с ней рядом был Потап

Потап и Настя Каменских волнуются и готовятся к серьезному событию – суперфиналу проекта Голос страны-2020, который состоится онлайн. Певица во время карантина привыкла делиться с поклонниками эмоциями и мыслями, она стала чаще выпускать новые серии своего влога, запустила мотивационный онлайн тренинг-марафон “Жизнь в стиле NK”. Теперь же звезда решила показать закулисье Голоса страны-2020 и сняла, как они с Потапом настраивали участников своей комманды перед выступлениями.

Певица записала на камеру откровения, которыми делились не только участники, но и она с Потапом.

"Вы вместе с нами окажетесь на нашей подготовке к эфирам, какой она была до карантина. И увидите, как уже во время карантина проходила подготовка к суперфиналу! Чтобы сплотить команду, мы придумывали самые необычные занятия. И даже в режиме самоизоляции нашли способ быть вместе, поддерживать друг друга и давать каждому участнику полезные советы!" - подписала видео Настя.

Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Артистка вспомнила о самом ярком моменте в жизни, который надолго врезался ей в память. Это произошло во время гастролей группы "Потап и Настя".

"Когда-то, когда мы работали с Лешей в дуэте, я запомнила на всю свою жизнь и до сих пор помню. У нас был концерт в Днепре в цирке. И там привезли морских котиков и полностью весь этот цирк залили бассейном. И для того, чтобы мы выступили, нам сделали маленькую сценочку посреди бассейна. Тогда было очень-очень много концертов, переходных этапов в группе. И я помню, что была последняя песня, очень душевная. И мы все оставили микрофоны, в концертной одежде, я на каблуках была, всем коллективом нырнули в бассейн. Я сейчас говорю, а у меня мурашки. Я ныряю, а в зале все фонарики достали. И я открываю под водой глаза, и вижу все эти фонари. И как в фильмах: слышу нашу песню и думаю: "Боже мой, когда-то я это все буду вспоминать!" - с улыбкой рассказала Настя.

Видео: YouTube/NKofficial

Ранее Потап признался, как испытывал на прочность Надю Дорофееву.