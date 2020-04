Сексуальне прання: Настя Каменських показала свої карантинні будні

Настя Каменських на карантині вирішила кожен день ділитися з шанувальниками корисною інформацією та мотивуючими порадами - співачка вже третій тиждень веде свій онлайн-курс "Життя в стилі NK". В його рамках зірка розповідає про правильне харчування і ділиться своїми улюбленими рецептами, розповідає про правильний режим дня і ділиться рекомендаціями про відносини з близькими і любов до себе.

При цьому Настя не забуває і подуріти і радує фанів кумедними сценками і відеороликами. Так, артистка вирішила відверто показати свої повсякденні будні і справи і виклала ролик, в якому влаштовує прання.

Відео починається з того, що під пісню Джо Кокера You Can Leave Your Hat On Каменських кидає в кошик брудні речі для прання - спочатку туди відправляється піджак, після чого і зовсім слідують мереживні ліфчик і трусики червоного кольору. Далі в кадрі з'являється і сама співачка в сірій толстовці і з пучком на голові. Настя з незадоволеним обличчям забирає кошик з білизною і відправляється займатися пранням.

У підписі до ролика виконавиця так і написала: "Повсякденні справи".

Життєве відео припало по душі фоловерам співачки і вони залишили Насті-хазяєчці багато веселих відгуків.

Як круто і реалістично

Згадала, що у мене з ранку в машинці лежить білизна випрана, пішла діставати і розвішувати

Ий клас

Правда життя

Пустунка

Клас, люблю вас

А білизна класнюча!

Жиза

Видно що Настюше нудно

Правда сімейного життя

Сексуальна прання

Сімейне життя воно таке

Навіть з кошиком для прання - прекрасна

Жизочка подьехала

а всі так чекали танець )))

Скріншот коментарів (instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що Настя Каменських навчила, як прийняти і полюбити себе.