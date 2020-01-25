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Секси- Бамбина: эффектная Настя Каменских засветила грудь в кружевном белье

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Певица позировала в легком платье со спущенным верхом

Настя Каменских представила грячую премьеру – трек "Miami" в коллаборации с королем реггитона Джейкобом Форевера и молодым исполнителем Джесси Франко. Певица тщательно готовилась к этому событию и выбирала наряд. Во время отдыха в Мексике она ежедневно меняла луки и поражала разнообразием гардероба. Так, Настя остановила свой выбор на образе, который понравился большинству ее фанов.

Звезда позирует в легком коротком атласном платье песочного оттенка с черно-белой тесьмой. Она подчеркнула талию широким кожаным поясом с металлическими элементами. Настя приспустила линию плеч и показала деликатное кружевное белье. Макияж - с ацентом на алые губы, глаза выделены черной подводкой и карандашом.

"Ребята, прочитала ваши комментарии, где вы помогали мне выбрать образ для премьеры “MIAMI”. Вот какой вы выбрали. Так что ловите фотку в нем", - подписала пикантный снимок звезда.

Комментарии от поклонников не заставили себя долго ждать. Жаркое фото артистки им явно пришлось по вкусу.

  • Дуже дуже гарна!
  • Ты самая красивая
  • Красотка
  • Настя Каменских просто атомная бомба, я всегда был и остаюсь твоим фанатом
  • Супер!
  • Класна
  • Образ просто супер
  • Бомба
  • Секси –Бамбина

Скриншот комментариев

Ранее Настя публиковала короткое видео, на котором предстала в нескольких образах. Тогда она и предложила фанам выбрать один из них для презентации новинки.

Напомним, что Настя Каменских очаровала образом "восточной принцессы", представ перед поклонниками с необычным украшением на голове.

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