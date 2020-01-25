Секси- Бамбина: эффектная Настя Каменских засветила грудь в кружевном белье

Певица позировала в легком платье со спущенным верхом
Настя Каменских представила грячую премьеру – трек "Miami" в коллаборации с королем реггитона Джейкобом Форевера и молодым исполнителем Джесси Франко. Певица тщательно готовилась к этому событию и выбирала наряд. Во время отдыха в Мексике она ежедневно меняла луки и поражала разнообразием гардероба. Так, Настя остановила свой выбор на образе, который понравился большинству ее фанов.
Звезда позирует в легком коротком атласном платье песочного оттенка с черно-белой тесьмой. Она подчеркнула талию широким кожаным поясом с металлическими элементами. Настя приспустила линию плеч и показала деликатное кружевное белье. Макияж - с ацентом на алые губы, глаза выделены черной подводкой и карандашом.
"Ребята, прочитала ваши комментарии, где вы помогали мне выбрать образ для премьеры “MIAMI”. Вот какой вы выбрали. Так что ловите фотку в нем", - подписала пикантный снимок звезда.
Комментарии от поклонников не заставили себя долго ждать. Жаркое фото артистки им явно пришлось по вкусу.
Скриншот комментариев
Ранее Настя публиковала короткое видео, на котором предстала в нескольких образах. Тогда она и предложила фанам выбрать один из них для презентации новинки.
Напомним, что Настя Каменских очаровала образом "восточной принцессы", представ перед поклонниками с необычным украшением на голове.