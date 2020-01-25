Сексі-Бамбіна: ефектна Настя Каменських засвітила груди в мереживній білизні

Співачка позувала у легкій сукні зі спущеним верхом
Настя Каменських представила грячую новинку – трек "Miami" у колаборації з королем реггітона Джейкобом Форевера і молодим виконавцем Джессі Франко. Співачка ретельно готувалася до цієї події і вибирала вбрання. Під час відпочинку в Мексиці вона щодня змінювала луки і вражала різноманітністю гардеробу. Так, Настя зупинила свій вибір на образі, який сподобався більшості її фанів.
Зірка позує в легкому короткому атласному платті пісочного відтінку з чорно-білою тасьмою. Вона підкреслила талію широким шкіряним поясом з металевими елементами. Настя спустила лінію плечей і показала делікатну мереживну білизну. Макіяж - з ацентом на червоні губи, очі виділені чорною підводкою і олівцем.
"Друзі, прочитала ваші коментарі, де ви допомагали мені вибрати образ для прем'єри "MIAMI". Ось який ви обрали. Так що ловіть фотку в ньому", - підписала пікантний знімок зірка.
Коментарі від шанувальників не змусили себе довго чекати. Спекотне фото артистки їм явно припадо до душі.
Скріншот коментарів
Раніше Настя публікувала коротке відео, на якому постала в декількох образах. Тоді вона і запропонувала фанам вибрати один з них для презентації новинки.
Нагадаємо, що Настя Каменських зачарувала образом "східної принцеси", поставши перед шанувальниками з незвичайною прикрасою на голові.