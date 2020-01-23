Как же похожи! Потап и Настя Каменских вызвали фурор счастливым фото из Мексики

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Пара не стесняется демонстрировать чувства на камеру

Потап и Настя Каменских без устали балуют поклонников фотоотчетами со своего мексиканского отпуска. Артисты не упускают возможности поделиться интересным контентом и впустить фанов в свою личную жизнь, показав, чем занимаются на каникулах. Пара вызывает умиление нежным и трепетным отношением друг другу и, невзирая на солидный стаж отношений, Потап и Настя выглядят и ведут себя, словно молодожены во время медового месяца. На очередном эффектном снимке певица позирует с любимым мужчиной и признается, что в искренних окрыляющих чувствах.

Артистка предстала в образе прекрасной амазонки или восточной принцессы. На ней – легкое короткое романтичное платье в мелкий цветочный принт с тонким пояском-шнуроком на талии. Броское украшение - необычный обруч с массивной подвеской с множеством серебряных монеток, украшающий лоб.

Потап обнял любимую жену и крепче притянул в себе, положив руку чуть выше талии, а Настя накрыла своей ладонью пальцы мужа.

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

"Дарите любовь и будьте любимы! Это окрыляет и вдохновляет", - написала она мотивирующий текст.

Поклонники пары пришли в восторг от гармонии, царящей в отношениях звезд. Также многие отметили, что рядом с женой Потап помолодел.

Вы очень красивая пара!

В воздухе парит любовь

Как же вы подходите друг другу

Как же вы похожи

Настя схожа на Амазонку

Вы чудесная пара

Найкращі

Красивые

Как же Леша все-таки посвежел за последний год! Прямо моложе стал выглядеть! Настя, это же твоя заслуга!

Какие же вы классные

Потап помолодел

Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских в бикини раззадорила сеть горячим фото прямиком из бассейна.