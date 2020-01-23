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Как же похожи! Потап и Настя Каменских вызвали фурор счастливым фото из Мексики

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.01.2020 - 11:41
Как же похожи! Потап и Настя Каменских вызвали фурор счастливым фото из Мексики
Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Пара не стесняется демонстрировать чувства на камеру

Потап и Настя Каменских без устали балуют поклонников фотоотчетами со своего мексиканского отпуска. Артисты не упускают возможности поделиться интересным контентом и впустить фанов в свою личную жизнь, показав, чем занимаются на каникулах. Пара вызывает умиление нежным и трепетным отношением друг другу и, невзирая на солидный стаж отношений, Потап и Настя выглядят и ведут себя, словно молодожены во время медового месяца. На очередном эффектном снимке певица позирует с любимым мужчиной и признается, что в искренних окрыляющих чувствах.

Артистка предстала в образе прекрасной амазонки или восточной принцессы. На ней – легкое короткое романтичное платье в мелкий цветочный принт с тонким пояском-шнуроком на талии. Броское украшение - необычный обруч с массивной подвеской с множеством серебряных монеток, украшающий лоб.

Потап обнял любимую жену и крепче притянул в себе, положив руку чуть выше талии, а Настя накрыла своей ладонью пальцы мужа.

Как же похожи! Потап и Настя Каменских вызвали фурор счастливым фото из Мексики

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

"Дарите любовь и будьте любимы! Это окрыляет и вдохновляет", - написала она мотивирующий текст.

Поклонники пары пришли в восторг от гармонии, царящей в отношениях звезд. Также многие отметили, что рядом с женой Потап помолодел.

  • Вы очень красивая пара!
  • В воздухе парит любовь
  • Как же вы подходите друг другу
  • Как же вы похожи
  • Настя схожа на Амазонку
  • Вы чудесная пара
  • Найкращі
  • Красивые
  • Как же Леша все-таки посвежел за последний год! Прямо моложе стал выглядеть! Настя, это же твоя заслуга!
  • Какие же вы классные
  • Потап помолодел

Скриншот комментариев

Ранее Настя Каменских в бикини раззадорила сеть горячим фото прямиком из бассейна.

Потап и Настя Каменских показали, чем занялись ночью на пляже в Мексике Союз двух родственных душ: Настя Каменских растрогала романтикой с Потапом
Новости Украины Настя КаменскихПотап
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