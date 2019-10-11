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"Счастливые обладатели друг друга": Осадчая и Горбунов умилили романтичным селфи

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.10.2019 - 20:56
"Счастливые обладатели друг друга": Осадчая и Горбунов умилили романтичным селфи
Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Ведущие вместе побывали на светском мероприятии

Катя Осадчая и Юрий Горбунов – одна из самых крепких и романтичных пар украинского шоу-бизнеса. Их служебный роман перерос в серьезные отношения, а свидетельством любви стал общий сыночек Иван. Пара проводит время вместе не только дома, но часто и на работе, а также появляется на светских туссовках. Например, ведущие побывали на вечеринке по случаю празднования 20-летия журнала Cosmopolitan и позировали перед объективами светских репортеров. Также Юрий опубликовал счастливое селфи с женой на страничке в instagram.

Шоумен и его возлюбленная улыбаются в камеру. Прямые волосы Кати аккуратно уложены, а легкую сетку-вуаль поддерживает трендовый аксессуар – заколка со стразами. Юрий ограничился классическим костюмом и бабочкой.

"Без слов", - оставил подпись ведущий, добавив сердце-смайл.

&quot;Счастливые обладатели друг друга&quot;: Осадчая и Горбунов умилили романтичным селфи

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

В комментариях подписчики Юрия решили одарить пару комплиментами.

  • Горбуновичи-Горбунови
  • Счастливые обладатели друг друга
  • Моя любимая пара
  • Какие же вы гармоничные и влюбленные
  • Красавчик

Скриншот комментариев

На своей странице Катя также опубликовала пару кадров с вечеринки. На одном из них она кормит тортом фитнес-тренера Аниту Луценко. На ведущей – топ, расшитый кристаллами от украинского бренда Elvira Gasanova, пиджак, украшенный стразами и черные брюки.

&quot;Счастливые обладатели друг друга&quot;: Осадчая и Горбунов умилили романтичным селфи

&quot;Счастливые обладатели друг друга&quot;: Осадчая и Горбунов умилили романтичным селфи

Фото: Катя Осадчая и Анита Луценко (instagram.com/gorbunovyuriy)

"Як з Аніта Луценко на ніч торт їли", - оставила она забаную подпись под снимком.

Напомним, Юрий Горбунов впечатлил поклонников эффектной асаной во время занятий йогой.

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Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий Горбунов
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