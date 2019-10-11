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"Щасливі володарі один одного": Осадча та Горбунов замилували романтичним селфі

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.10.2019 - 20:56
"Щасливі володарі один одного": Осадча та Горбунов замилували романтичним селфі
Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Ведучі разом побували на світському заході

Катя Осадча та Юрій Горбунов – одна з найбільш міцних і романтичних пар українського шоу-бізнесу. Їх службовий роман переріс у серйозні стосунки, а свідченням любові став спільний синок Іван. Пара проводить час разом не тільки вдома, але часто і на роботі, а також красується на світських тусівках. Наприклад, ведучі побували на вечірці з нагоди святкування 20-річчя журналу Cosmopolitan і позували перед об'єктивами світських репортерів. Також Юрій опублікував щасливе селфі з дружиною на сторінці в instagram.

Шоумен і його кохана посміхаються в камеру. Пряме волосся Каті акуратно укладене, а легку сітку-вуаль підтримує трендовий аксесуар – шпилька зі стразами. Юрій обмежився класичним костюмом і метеликом.

"Без слів", - залишив підпис ведучий, додавши серце-смайл.

&quot;Щасливі володарі один одного&quot;: Осадча та Горбунов замилували романтичним селфі

Фото: Катя Осадча та Юрій Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

В коментарях підписники Юрія вирішили обдарувати пару компліментами.

  • Горбуновичи-Горбунови
  • Щасливі володарі один одного
  • Моя улюблена пара
  • Які ж ви гармонійні і закохані
  • Красень

Скріншот коментарів

На своїй сторінці Катя також опублікувала кілька кадрів з вечірки. На одному з них вона годує тортом фітнес-тренера Аніту Луценка. На ведучій – топ, розшитий кристалами від українського бренду Elvira Gasanova, піджак, прикрашений стразами і чорні штани.

&quot;Щасливі володарі один одного&quot;: Осадча та Горбунов замилували романтичним селфі

&quot;Щасливі володарі один одного&quot;: Осадча та Горбунов замилували романтичним селфі

Фото: Катя Осадча і Аніта Луценко (instagram.com/gorbunovyuriy)

"Як з Аніта Луценко на ніч торт їли", - залишила вона кумедний підпис під знімком.

Нагадаємо, Юрій Горбунов вразив шанувальників ефектною асаною під час занять йогою.

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Новини України Катя ОсадчаЮрій Горбунов
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