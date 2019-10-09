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"Йог" Юрий Горбунов покорил сеть эффектной асаной

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.10.2019 - 11:56
"Йог" Юрий Горбунов покорил сеть эффектной асаной
Юрий Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Оказалось, что ведущий увлекается йогой

Юрий Горбунов находит в своем плотном графике время для спорта и путешествий. Телеведущий недавно побывал в Париже с женой Катей Осадчей, где пара отлично провела викенд, невзирая на то, что телеведущая работала. Что касается спортивных нагрузок, то, как оказалось, шоумен увлекся йогой. На новом фото в instagram он застыл в одной из основных асан.

Юрий согнул одну ногу в колене, отведя ее в сторону и оперев на вторую. Он соединил ладони на уровне груди, разведя локти в сторону. Кстати, такая позиция отлично тренирует гибкость и баланс. Похоже, у Юрия с этим все в полном порядке!

Шоумен позирует в просторной комнате – под ногами у него ворсистый ковер, а сам он расположился на коврике для йоги.

&quot;Йог&quot; Юрий Горбунов покорил сеть эффектной асаной

Юрий Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"yogaforlife #yogaforever (йогда для жизни, йога всегда)", - оставил он несколько хэштегов под фото.

Поклонники оценили гибкостью Юрия, а также отметили, что он выглядит спортивным и подтянутым. Они подсказали шоумену, что асану следует выполнять с закрытыми глазами.

  • Молодец
  • Майже все горить через пару хвилин
  • Класс
  • Юрий, надо это делать с закрытыми глазами
  • Готовитесь на танці? Успіхів
  • О, йог
  • Давно йогой занимаетесь?

Скриншот комментариев

Напомним, что Юрий Горбунов покорил сеть музыкальными талантами сына Ивана. Мальчик попробовал свои силы, сев за фортепиано. Поклонники пришли в восторг от музыкального малыша.

Ранее Юрий Горбунов растрогал сеть нежным кадром с Катей Осадчей. Ведущий заверил, что для него главное в жизни - это любовь. Подписчики пришли в восторг от звездной пары.

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