"Очень красивые": Осадчая и Горбунов восхитили стильным выходом в свет

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Звездные супруги "встретились" на светском мероприятии

Звездная пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов недавно вернулись из Парижа, где успели посетить показ новой коллекции Андре Тана и погулять по живописному городу, наслаждаясь теплой осенней погодой и делая красочные снимки. Сейчас супруги уже вернулись в Украину и на днях восхитили стильным появлением на светском мероприятии - они побывали на вечеринке в честь 20-летия журнала Cosmopolitan.

Причем, как с юмором отметила Осадчая, они с Горбуновым "встретились" там, причем оба работали - шоумен был ведущим вечера, а Катя снимала новый выпуск "Светской жизни" и активно общалась с гостями. Конечно же, супруги не упустили шанса сфотографироваться вместе и поделиться кадрами на своих страницах в Instagram.

Знаменитости выглядели очень стильно и элегантно - телеведущая выбрала для рабочего выхода в свет черный брючный костюм и блестящий серебристый топ с откровенным декольте. Дополнили эффектный образ туфли на каблуке и вуаль-сеточка на голове.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/kosadcha)

Горбунов же был в классическом синем костюме с бабочкой и белой рубашке.

"Cosmopolitan Україна 20 років!! Вітаємо!Так тримати!!" - прокомментировал Юрий фото с любимой женой.

Фото: Катя Осадчая и Юрий Горбунов (instagram.com/gorbunovyuriy)

В комментариях подписчики в очередной раз отметили, что Катя и Юра - очень красивая и милая пара.

Які ж ви гарні) любові вам безмежної)

Ви супер

Вітаю

Катерина дуже гарна і чарівна жінка . Щасти вашій родині

Дуже гарні

Как я Вас обоих люблю.Счастья Вам!

Отличная пара! Счастья вам!) Юрка, я очень рада за тебя!!!)

Вы большие молодцы, очень вас люблю!

Скриншот комментариев (instagram.com/gorbunovyuriy)

Напомним, Юрий Горбунов покорил сеть эффектной асаной из йоги.

Кстати, Катя Осадчая похвасталась эффектным нарядом для путешествий.