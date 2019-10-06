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Стильно и удобно: Катя Осадчая похвасталась эффектным нарядом для путешествий

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.10.2019 - 20:50
Стильно и удобно: Катя Осадчая похвасталась эффектным нарядом для путешествий
Катя Осадчая (Фото: РБК-Украина)

Катя Осадчая обратилась к фанам с вопросом

Катя Осадчая, которая недавно в Париже посетила показ новой коллекции известного украинского дизайнера Андре Тана и порадовала поклонников калейдоскопом ярких фото из города романтиков, заодно показав и новые наряды, похвасталась в сети элегантным костюмом "для путешествий". Ведущая "Светской жизни" в своем Instagram опубликовала снимок на фоне роскошного черного Jaguar.

Теледива также пожелала своим подписчикам отличного выходного дня и поинтересовалась, как кто проводит это воскресенье - за работой или на отдыхе.

Осадчая одела воздушный и легкий тревел-наряд, который великолепно совмещает элегантность и Casual-стиль. Короткие белые брюки и пиджак украшает забавный принт в виде человечков, выполненный в голубом, розовом и черном цветах. Образ путешественницы дополняют светлые удобные кроссовки.

Стильно и удобно: Катя Осадчая похвасталась эффектным нарядом для путешествий

Катя Осадчая (Фото: instagram.com/kosadcha)

"Самолетом, поездом, машиной... Путешествия - часть работы. А пока буду путешествовать, аэропорт-сервис заберет машину, продиагностирует, помоет и вернет к прилету. Хорошего всем воскресенья", - говорится в публикации.

Пользователи сети восхищаются образом Кати и купают ее в комплиментах, заодно расспрашивая подробности о новом наряде.

  • Скучаем по вам;
  • Жду тебя на ранчо!
  • Шикарно живете;
  • Каких украинских дизайнеров предпочитаете? Носите действительно их вещи?
  • Как всегда, красивая и стильная Катя! Приятно смотреть!
  • Катя, очень красивый костюм, а еще вчера в Киеве на девочке увидела, тоже захотелось - это кого-то из наших дизайнеров?
  • Путешествия очень сосредотачивают на главном! Хорошего вам дня!
  • Какая красивая...

Стильно и удобно: Катя Осадчая похвасталась эффектным нарядом для путешествий

Скрин комментариев

Как сообщалось, ранее Катя Осадчая очаровала шикарным образом на конкурсе красоты Мисс Украина 2019.

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