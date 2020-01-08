ru
ua

Все в сборе: Вера Брежнева поделилась редким снимком в кругу большой семьи

Новости » Новости шоу-бизнеса   

Певица поздравила всех с Рождеством и показала свою семью

Вера Брежнева не очень любит делиться деталями своей личной жизни и нечасто показывает фото с родными. Впрочем, недавно она сделала исключение и опубликовала нежное фото с мужем Константином Меладзе - таким образом певица отреагировала на гуляющие в прессе слухи о том, что они якобы разводятся из-за измены ее супруга. А в честь Рождества Вера решила показать всю свою большую семью!

На своей странице в Instagram артистка выложила атмосферный семейный снимок, на котором собрала почти всех своих родных. Так, на фото можно увидеть саму Веру, ее супруга, маму и младшую дочь Сару, а также сестер и их детей. Не хватает лишь старшей дочери Брежневой Сони Киперман, которая учится и живет в США.

"Всей семьей поздравляем с Рождеством. Здоровья, мира, любви и Ангела-Хранителя всегда рядом", - поздравила всех певица.

Фото: Вера Брежнева с семьей (instagram.com/ververa)

Поклонники Веры не смогли пройти мимо столь милого и искреннего кадра и тут же принялись поздравлять ее с праздником и писать умиленные комментарии.

  • Крутая семья!!!
  • Какие вы классные, и вас так много!)
  • С Рождеством Христовым!
  • Поздравляю с Рождеством вас
  • Большая семья... Хорошо что все вместе))
  • Дякую,і Вас також
  • Красивая семья , а Сара просто потрясающая !!!
  • и Вашу семью с праздником !!! Пусть сбудется все хорошее и задуманное
  • Какие вы классные! Всех благ Вера вашей семье.
  • Верочка и Константин
  • Чудесная фотография!!! С Рождеством!! Тепла и любви в вашу семью
  • Спасибо большое за поздравления! Благополучие и здоровья Вам и вашей семье!

Скриншот комментариев (instagram.com/ververa)

Напомним, Вера Брежнева трогательно поздравила сестер-двойняшек с днем рождения.

Разница в 14 лет: Катя Осадчая наконец-то показала двух сыновей вместе Ольга Сумская снова станет бабушкой: дочь актрисы показала округлившийся животик
Читать все новости