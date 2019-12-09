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"Вообще не узнать": Вера Брежнева поразила кардинальным перевоплощением

Lite » Мода 09.12.2019 - 11:42
"Вообще не узнать": Вера Брежнева поразила кардинальным перевоплощением
Фото: Вера Брежнева (instagram.com.ververa)

Певица приняла участие в необычной съемке

Имя Веры Бреженвой последнее время на слуху в прессе и сети - все обсуждают ее возможный развод с супругом Константином Меладзе. Поклонники даже отмечают, что певица выглядит исхудавшей и с потухшим взглядом, кроме того, она удалила все совместные фото с мужем из своего Instagram. В это время артистка успела запустить собственную линию косметики, а также приняла участие в необычной съемке для журнала.

В рамках этого сотрудничества Вера кардинально преобразилась - из блондинки с длинными волосами она превратилась в брюнетку с короткой стрижкой! Конечно же, это лишь парик, однако выглядит звезда совсем по-другому.

На опубликованном в ее аккаунте снимке она запечатлена в тесно облегающем все изгибы ее тела белом комбинезоне с принтами и туфлях на шпильке. На руках у Брежневой резиновые перчатки - артистка сидит на стуле в химической лаборатории, где на столе стоят разноцветные реактивы в колбах и загадочные приспособления. Две колбы исполнительница держит в руках и задумчиво смотрит на темно-синюю жидкость.

"Узнаете? Я не устану вас удивлять ) и удивлять себя)) Чувствую себя юной хулиганкой, когда мне предлагают такие перевоплощения! Вашему вниманию ЛАБОРАТОРИЯ ВЕРЫ. Обожаю журнал @flacon_magazine за смелость и креатив.
И благодарю за эти эмоции! Это всего лишь одно фото, остальные можно увидеть в журнале! Как вам наш эксперимент?" - поделилась Вера.

&quot;Вообще не узнать&quot;: Вера Брежнева поразила кардинальным перевоплощением

Фото: Вера Брежнева (instagram.com.ververa)

Подписчики Брежневой активно делятся своими впечатлениями от такого перевоплощения, отмечая, что ее сложно узнать на этом снимке. Высказались и некоторые звездные коллеги певицы.

"Это прекрасно!!!" - отметил Монатик.

"Восторг", - согласна с ним его жена Ирина.

"Вообще не узнать! Здорово!" - написал Максим Галкин.

  • Отлично, супер пупер Верочка)
  • Ах, какая прелесть
  • Сразу вспоминается Милла Йовович в "Пятом элементе"..
  • Я вас не узнала сначала, ,сказать ,что необычно-ничего не сказать
  • Современный "Пятый элемент"
  • Инопланетянка!!!
  • сиильно
  • Неузнаваема!!! Супер
  • Я Вас не узнала
  • Вы секси

&quot;Вообще не узнать&quot;: Вера Брежнева поразила кардинальным перевоплощением

Скриншот комментариев (instagram.com.ververa)

Напомним, ранее Вера Брежнева показала "живые" кадры с закулисья фотосессии.

Вера Брежнева подогрела слухи о разводе: исхудавшая и с потухшим взглядом Такая загадочная: Веру Брежневу заподозрили в беременности (фото)
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