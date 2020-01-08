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Всі в зборі: Віра Брежнєва поділилася рідкісним знімком у колі великої родини

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Співачка привітала усіх з Різдвом і показала свою сім'ю

Віра Брежнєва не дуже любить ділитися подробицями свого особистого життя і нечасто показує фото з рідними. Втім, нещодавно вона зробила виняток і опублікувала ніжне фото з чоловіком Костянтином Меладзе - таким чином співачка відреагувала на чутки, що гуляють в пресі, про те, що вони нібито розлучаються через зради її чоловіка. А в честь Різдва Віра вирішила показати всю свою велику родину!

На своїй сторінці в Instagram артистка виклала атмосферний сімейний знімок, на якому зібрала майже всіх своїх рідних. Так, на фото можна побачити саму Віру, її чоловіка, маму та молодшу дочку Сару, а також сестер та їх дітей. Не вистачає лише старшої дочки Брежнєвої Соні Кіперман, яка навчається і живе в США.

"Всією родиною вітаємо з Різдвом. Здоров'я, миру, любові і Ангела-Хранителя завжди поруч", - привітала всіх співачка.

Фото: Віра Брежнєва з сім'єю (instagram.com/ververa)

Шанувальники Віри не змогли пройти повз настільки милого і щирого кадру і тут же почали вітати її з святом і писати розчулені коментарі.

  • Крута родина!
  • Які ви класні, і вас так багато!)
  • З Різдвом Христовим!
  • Вітаю з Різдвом вас
  • Велика родина... Добре що все разом))
  • Дякую,і Вас також
  • Гарна сім'я , а Сара просто приголомшлива !!!
  • і Вашу родину зі святом !!! Нехай збудеться все хороше і задумане
  • Які ви класні! Всіх благ Віра вашій родині.
  • Вірочка і Костянтин
  • Чудова фотографія!!! З Різдвом!! Тепла і любові у вашу родину
  • Дякую за привітання! Благополуччя і здоров'я Вам та вашій родині!

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

Нагадаємо, Віра Брежнєва зворушливо привітала сестер-двійнят з днем народження.

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