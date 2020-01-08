Всі в зборі: Віра Брежнєва поділилася рідкісним знімком у колі великої родини

Віра Брежнєва не дуже любить ділитися подробицями свого особистого життя і нечасто показує фото з рідними. Втім, нещодавно вона зробила виняток і опублікувала ніжне фото з чоловіком Костянтином Меладзе - таким чином співачка відреагувала на чутки, що гуляють в пресі, про те, що вони нібито розлучаються через зради її чоловіка. А в честь Різдва Віра вирішила показати всю свою велику родину!

На своїй сторінці в Instagram артистка виклала атмосферний сімейний знімок, на якому зібрала майже всіх своїх рідних. Так, на фото можна побачити саму Віру, її чоловіка, маму та молодшу дочку Сару, а також сестер та їх дітей. Не вистачає лише старшої дочки Брежнєвої Соні Кіперман, яка навчається і живе в США.

"Всією родиною вітаємо з Різдвом. Здоров'я, миру, любові і Ангела-Хранителя завжди поруч", - привітала всіх співачка.

Фото: Віра Брежнєва з сім'єю (instagram.com/ververa)

Шанувальники Віри не змогли пройти повз настільки милого і щирого кадру і тут же почали вітати її з святом і писати розчулені коментарі.

Крута родина!

Які ви класні, і вас так багато!)

З Різдвом Христовим!

Вітаю з Різдвом вас

Велика родина... Добре що все разом))

Дякую,і Вас також

Гарна сім'я , а Сара просто приголомшлива !!!

і Вашу родину зі святом !!! Нехай збудеться все хороше і задумане

Які ви класні! Всіх благ Віра вашій родині.

Вірочка і Костянтин

Чудова фотографія!!! З Різдвом!! Тепла і любові у вашу родину

Дякую за привітання! Благополуччя і здоров'я Вам та вашій родині!

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

Нагадаємо, Віра Брежнєва зворушливо привітала сестер-двійнят з днем народження.