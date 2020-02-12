Самый красивый Холостяк: Макс Михайлюк вызвал фурор у пользователей сети

Уже 6 марта на СТБ стартует 10 сезон романтического реалити Холостяк, главным героем которого стал 34-летний пилот и владелец летной школы в США Макс Михайлюк. Промо-ролик с его участием вызвал настоящий ажиотаж в сети. Пользователи одарили неземного Холостяка комплиментами и даже назвали самым красивым героем проекта!

«Чувствую, горячий будет сезон», «самый красивый Холостяк!», «ух ты… аж дыхание остановилось! Интересный мужчина! Жаль, что я замужем», «який же все ж таки крутий холостяк Макс», «оце красунчик», – написали пользователи соцсетей в комментариях к промо-ролику.

Скриншоты комментариев

В тизере и промо-ролике Холостяк прокладывает маршрут полета к самой яркой звезде на небе, надевает форму пилота и отправляется к своей заветной цели. Ведь ради любимой Макс готов на самые невероятные и авантюрные поступки, и даже достать звездочку с неба.

Холостяк 10

Саундтрек к видео – песню Рианны «Diamonds» – исполнили супруги Вера Кекелия и Роман Дуда, которые также встретили друг друга и нашли любовь в телевизионном шоу.

Напомним, невеста Холостяка 9 Дария Квиткова рассказала о распределении совместного бюджета.