ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Неземной Холостяк-10: раскрыта главная интрига о новом герое романтичного ТВ-шоу (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 12.02.2020 - 11:23
Неземной Холостяк-10: раскрыта главная интрига о новом герое романтичного ТВ-шоу (видео)
Макс Михайлюк (фото: СТБ)

Наконец-то, стала известна фамилия, а также возраст нового героя шоу Холостяк-10

Телеканал СТБ продолжает знакомить зрителей с неземным Холостяком-10. Главным героем романтического реалити стал 34-летний пилот, владелец лётной школы в США Макс Михайлюк.

Макс с детства мечтал стать пилотом. С юного возраста много работал, чтобы получить образование в лучшей летной школе Америки. В 28 лет он достиг своей цели.

«Мой отец был авиадиспетчером. Я с детства часто ходил к нему на работу, смотрел, как взлетают и садятся самолеты и представлял, что однажды тоже поднимусь в небо за штурвалом одного из них, – рассказывает Холостяк. – Можно сказать, что я осуществил и мечту отца, ведь он всегда верил в меня».

Неземной Холостяк-10: раскрыта главная интрига о новом герое романтичного ТВ-шоу (видео)

Неземной Холостяк-10: раскрыта главная интрига о новом герое романтичного ТВ-шоу (видео)

Макс Михайлюк - новый Холостяк

В 2016 году Макс открыл в Майами летную школу Flymax, в которой обучаются будущие пилоты. Для этого он дополнительно получил лицензию пилота-инструктора, а его школа прошла проверку и сертификацию от Федеральной авиационной администрации США.

Сегодня за плечами Холостяка более 4000 летных часов. Он с легкостью управляет как небольшими самолетами, так и крупными авиалайнерами, обучает будущих пилотов и владеет мастерством безопасной посадки даже в сложных горных аэропортах.

Неземной Холостяк-10: раскрыта главная интрига о новом герое романтичного ТВ-шоу (видео)

Сейчас Макс живет на две страны – Америка и Украина. Он добился высот в карьере, о которой мечтал, и теперь хочет найти свою единственную, чтобы летать на крыльях любви.

Ради нее он готов показать высший пилотаж и даже достать звездочку с неба.

Премьера нового сезона Холостяк-10

Премьера десятого сезона романтического реалити Холостяк в эфире СТБ состоится 6 марта.

Ведущий – Григорий Решетник.

Шо з-под дуба: сериал "Спіймати Кайдаша" будет звучать под музыку DakhaBrakha (видео) Я тобі не бейбі: Jerry Heil написала саундтрек для шоу Від пацанки до панянки 4 сезон
Новости Украины СТБХолостяктв-шоу
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь