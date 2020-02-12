Найкрасивіший Холостяк: Макс Михайлюк викликав фурор у користувачів мережі

Вже 6 березня СТБ стартує 10 сезон романтичного реаліті Холостяк, головним героєм якого став 34-річний пілот і власник льотної школи в США Макс Михайлюк. Промо-ролик з його участю викликав справжній ажіотаж у мережі. Користувачі обдарували неземного Холостяка компліментами і навіть назвали найкрасивішим героєм проекту!

«Відчуваю, гарячий сезон буде», «Найкрасивіший Холостяк!», «Ух ти... аж дихання зупинилося! Цікавий чоловік! Шкода, що я заміжня», «Який же все ж таки крутій холостяк Макс», «Оце красунчик», – написали користувачі соцмереж в коментарях до промо-ролику

Скріншоти коментарів

У тизері і промо-ролику Холостяк прокладає маршрут польоту до найяскравішої зірки на небі, одягає форму пілота і відправляється до своєї заповітної мети. Адже заради коханої Макс готовий на самі неймовірні й авантюрні вчинки, і навіть дістати зірочку з неба.

Холостяк 10

Саундтрек до відео – пісню Ріанни «Diamonds» – виконала пара Віра Кекелія і Роман Дуда, які також зустріли один одного і знайшли любов в телевізійному шоу.

Нагадаємо, наречена Холостяка 9 Дарія Квіткова розповіла про розподіл спільного бюджету.