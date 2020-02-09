Нет слова должен: невеста Холостяка рассказала о распределении совместного бюджета

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

Девушка призналась, кто за что платит в их паре

Возлюбленная 9-го Холостяка Никиты Добрынина, победительница проекта Даша Квиткова недавно сменила статус - во время отдыха на Бали любимый сделал ей предложение, которое девушка с радостью приняла. Так что теперь она - счастливая невеста и уже активно готовится к торжественному дню, который после долгих раздумий они решили все же организовать в Киеве. На днях Даша побывала в свадебном салоне и примерила несколько платьев, но пока что не определилась с выбором. На своей страничке в Instagram она часто дает советы по поводу отношений и рассказывает, как все происходит у них с Никитой.

В новой публикации Квиткова подняла тему совместного бюджета и рассказала, кто за что платит в их паре. Она сопроводила рассказ романтичным снимком с Бали, на котором они с женихом нежатся в постели-гамаке.

Даша призналась, что любит делать подарки любимому, однако большинство их трат все же покрывает именно он.

Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

«Бюджет. Кто за что должен платить(отдых,продукты и тд)»? Начнем с того, что в нашей паре нет слова «должен/должна». У нас нет такого, что «мой бюджет — это мой бюджет, а заработок мужчины — наш совместный». Большинство затрат покрывает Никита (квартира, путешествия, ремонт машин и тд), но мне не трудно, а даже в радость купить билеты на самолет, оплатить гостиницу, приобрести билеты на концерт, оплатить совместный счет в ресторане или купить тумбочки домой, если они сильно нравятся. И я не вижу в этом ничего плохого. Мы же вместе, и мы одно целое.



Я покупаю продукты, договариваюсь за уборку, покупаю моющие и закрываю домашние вопросы. Мне в радость делать Никите подарки, поэтому на это я вообще не скуплюсь. Оплачиваю свои нужды сама. Платья, косметика, маникюр и всякие девчачьи шутки — это мои потребности и я сама могу их себе позволить, не хочу Никиту этим грузить. А как у вас в семье? Кто за что отвечает?", - поделилась невеста Добрынина.

Пользователи сети принялись активно выражать свое мнение по этому вопросу в комментариях. Многие отметили, что у Даши и Никиты отличный подход к данной теме.

Очень правильный подход

Красотка, достойный ответ, учитесь девченки. Полностью поддерживаю

У нас общий бюджет был всегда) с самого начала отношений.

вы молодцы

Ну если вы можете так позволить себе, то это очень даже круто и разумно. Обожаю вас

Совместный бюджет , общая копилка , общие планы и цели , в том числе и материальные

Яке фото

Молодцы

Полностью поддерживаю, если у женщины есть такая возможность!

Теж так як ты описала, але буває що моїх не вистачає і тоді кажу чоловіку мені треба...

На минутку показалось что левитируете в воздухе

В каждой семье по-разному

Яка соковита фото

Скриншот комментариев (instagram.com/kvittkova)

Напомним, победительница Холостяк 9 Даша Квиткова рассказала о лучшей проверке отношений на прочность.