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Все мечты — достижимы: невеста Холостяка Добрынина поделилась новой радостью

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.02.2020 - 10:28
Все мечты — достижимы: невеста Холостяка Добрынина поделилась новой радостью
Фото: Дария Квиткова и Никита Добрынин (instagram.com/kvittkova)

У парочки грандиозные планы на ближайшее время

Недавно во время отдыха на Бали Холостяк 9 Никита Добрынин сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, победительнице проекта Даше Квитковой. Девушка ответила согласием, так что теперь счастливая пара уже в статуте жениха и невесты готовится к свадьбе - недавно Дария посетила свадебный салон, где примерила несколько платьев. Кроме торжества, которое они планируют в мае в Киеве, у пары немало и других грандиозных планов.

На своей странице в Instagram Квиткова поделилась новой радостью - девушка рассказала, что им с Добрыниным дали визы в США, так что теперь они отправятся в языковую школу в Майами совершенствовать свой английский. Однако до этого их ждет еще одно яркое путешествие - на карнавал в Бразилию.

Счастливая Даша отметила, что она - живое доказательство того, что все мечты могут исполниться, если верить в себя.

Все мечты — достижимы: невеста Холостяка Добрынина поделилась новой радостью

Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

"МЫ ПОЛУЧИЛИ ВИЗУ В АМЕРИКУ. Час назад мы сидели в посольстве Америки и ждали своей очереди, а уже сейчас прыгаем от радости. Какой раз убеждаюсь, что когда мы вместе — у нас все получается. Месяц назад мы решили, что хотим усовершенствовать свой английский и обратились в школу. Нам очень повезло, так как команда девушек, которые с нами работали, очень классная и профессиональная. Быстро проинформировали нас обо всем, подготовили нам все документы и были на связи 24/7.

В марте нас ждет школа @efeducationfirst ,которая находится в Майами. Две недели изучение английского языка, классное времяпровождение, океан и новые знакомства. Мама мне всегда рассказывала, что английский нужно учить, но я пришла к этому в 17-18 лет. Как здорово, что есть такие возможности, когда ты можешь учиться в независимости от возраста.

Вам еще нужны доказательства, что все мечты — достижимы, вам просто нужно поверить и в первую очередь в самих себя. Сейчас мы готовимся к поездке в Бразилию на карнавал, а после нас ждет Америка Ущипните меня, это не сон", - поделилась невеста 9-го Холостяка.

Пользователи сети радуются за пару и желают им прекрасной поездки в Америку.

  • Вітаю вас.
  • Очень красивая
  • Вітаю. Ви молодці
  • Аааа, это очень круто. рада за вас!
  • Поздравляю вас, ура
  • Вы большие молодцы
  • Мила
  • Поздравляю!!!
  • Наглядный пример , что если захотеть, то можно все! Хорошего путешествия!
  • Удачной вам поездки!!!
  • Поздравляю Вас! Вы так этого ждали
  • Это очень классно! Удачи
  • Когда люди вместе и движутся в одном направлении, то движение становится быстрее и меньше кочек на пути

Все мечты — достижимы: невеста Холостяка Добрынина поделилась новой радостью

Скриншот комментариев (instagram.com/kvittkova)

Напомним, невеста Холостяка 9 Дария Квиткова рассказала о распределении совместного бюджета.

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Новости Украины ХолостякНикита Добрынин
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