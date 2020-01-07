Самые приятные хлопоты: Лилия Ребрик растрогала душевной семейной традицией

Лилия Ребрик, в отличие от большинства своих коллег, которые отправилась на рождественские каникулы в экзотические страны, решила остаться с семьей в родной Украине. Ведущая успела съездить с мужем Андреем Диким и дочками Дианой и Полиной в Буковель, а затем отправилась в родной город – Черновцы. Оказалось, что Лилия вот уже не первый год придерживается замечательной рождественской традиции – отмечает светлый праздник вместе со всей своей огромной семьей, которая собирается за большим столом у бабушки Георгины.

Звезда поделилась трогательными и счастливыми семейными фото, на которых запечатлена с родителями, братьями, сестрами и их семьями, а также вместе со своей 96-летней любимой бабушкой.

"Усім - світлого Різдва...Це найзатишніший вечір, коли можна зібратися за столом зі своєю родиною. У нас традиція- дарувати таку радість нашій бабусі Георгині, якій 96 років. Такі моменти подовжують життя нашим батькам. Бережіть своїх близьких! Зустрічайтеся частіше! Нехай в кожному домі лунає сміх та радість. Будьте щасливими! Христос народився!" - написала теледива.

Лилия Ребрик со своей семьей в гостях у бабушки (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия рассказала, что 7 января вместе с мужем и детьми приедет в Киев и отправится в гости к родителям Андрея. "Ось така насичена різдвяна програма. Найприємніший сімейний клопіт. Всім смачної куті і затишних зустрічей!" - пожелала она.

Дуже гарні і щирі фото!

Дуже дорогоціннe фото

Бабуся така красунечка

Фото з бабусею просто супер

Малая так похожа на бабушку, прелесть

Такая красивая у вас бабуля. Еще и с ямочкой!

Бабуля у вас солнечная, такой добрый взгляд, теплый. Первый раз вижу, прелесть! Берегите ее, с праздниками вас!

Вы настоящие, без пафоса и наворотов, смотреть одно удовольствие

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Напомним, что Лилия Ребрик показала идеальную растяжку в обуви на высоком каблуке и впечатлила сеть.