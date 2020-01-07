Найприємніші клопоти: Лілія Ребрик зворушила душевною сімейною традицією

Лілія Ребрик, на відміну від більшості своїх колег, які вирушила на різдвяні канікули в екзотичні країни, вирішила залишитися з родиною в рідній Україні. Ведуча встигла з'їздити з чоловіком Андрієм Диким і доньками Діаною і Поліною в Буковель, а потім вирушила в рідне місто – Чернівці. Виявилося, що Лілія ось вже не перший рік дотримується чудової різдвяної традиції – відзначає світле свято разом зі всією своєю величезною родиною, яка збирається за столом у бабусі Георгіни.

Зірка поділилася зворушливими і щасливими сімейними фото, на яких зображена з батьками, братами, сестрами та їх сім'ями, а також разом зі своєю 96-річною улюбленою бабусею.

"Усім - світлого Різдва...Це найзатишніший вечір, коли можна зібратися за столом зі своєю родиною. У нас традиція - дарувати таку радість нашій бабусі Георгині, якій 96 років. Такі моменти подовжують життя нашим батькам. Бережіть своїх близьких! Частіше Зустрічайтеся! Нехай у кожному домі лунає сміх та радість. Будьте щасливими! Христос народився!" - написала теледіва.

Лілія Ребрик зі своєю родиною в гостях у бабусі (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лілія розповіла, що 7 січня разом з чоловіком і дітьми приїде в Київ і відправиться в гості до батьків Андрія. "Ось така насичена різдвяна програма. Найприємніший сімейний клопіт. Всім смачної куті і затишних зустрічей!" - побажала вона.

Дуже гарні і щирі фото!

Дуже дорогоцінне фото

Бабуся така красунечка

Фото з бабусею просто супер

Мала так схожа на бабусю

Така красива у вас бабуся. Ще й з ямочкою!

Бабуся у вас сонячна, такий добрий погляд, теплий. Перший раз бачу, красу! Бережіть її, зі святами вас!

Ви справжні, без пафосу і наворотів, дивитися одне задоволення

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Лілія Ребрик показала ідеальну розтяжку у взутті на високих підборах і вразила мережу.