"Гимнастки рулят": Лилия Ребрик поразила идеальной растяжкой на каблуках

Лилия Ребрик продемонстрировала прекрасную физическую форму
Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая недавно показала, как проводит время с семьей, решила не останавливаться на достигнутом, а доказать всем своим поклонникам, что она находится в прекрасной физической форме. Телезвезда надела туфли на высоких каблуках и поразила фанатов растяжкой, которую она с легкостью продемонстрировала в своем новом посте в соцсети Instagram.
Элегантная Ребрик в черных ботинках на массивном каблуке надела серый блестящий костюм и игриво подняла ногу вверх. Отметим, что прическа и мейкап у теледивы также праздничный и соответствует духу Нового года, который витает в воздухе.
"Не мешало бы немного размяться", - кокетливо подписала снимок телеведущая.
Также Ребрик проставила к посту ироничный тег "гимнастки рулят" и "хватит есть".
Лилия Ребрик показала растяжку (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Поклонники ведущей пришли восторг от милого снимка и похвалили Лилию за прекрасную форму и энергию.
Скриншот комментариев
Ранее Лилия Ребрик покорила эффектным образом в народном стиле и оригинальной вышиванке.