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"Гимнастки рулят": Лилия Ребрик поразила идеальной растяжкой на каблуках

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.01.2020 - 20:45
"Гимнастки рулят": Лилия Ребрик поразила идеальной растяжкой на каблуках
Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Лилия Ребрик продемонстрировала прекрасную физическую форму

Популярная украинская телеведущая Лилия Ребрик, которая недавно показала, как проводит время с семьей, решила не останавливаться на достигнутом, а доказать всем своим поклонникам, что она находится в прекрасной физической форме. Телезвезда надела туфли на высоких каблуках и поразила фанатов растяжкой, которую она с легкостью продемонстрировала в своем новом посте в соцсети Instagram.

Элегантная Ребрик в черных ботинках на массивном каблуке надела серый блестящий костюм и игриво подняла ногу вверх. Отметим, что прическа и мейкап у теледивы также праздничный и соответствует духу Нового года, который витает в воздухе.

"Не мешало бы немного размяться", - кокетливо подписала снимок телеведущая.

Также Ребрик проставила к посту ироничный тег "гимнастки рулят" и "хватит есть".

&quot;Гимнастки рулят&quot;: Лилия Ребрик поразила идеальной растяжкой на каблуках

Лилия Ребрик показала растяжку (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники ведущей пришли восторг от милого снимка и похвалили Лилию за прекрасную форму и энергию.

  • Вот это шпагат! Так держать!
  • Ліля, ви така молодець.Так держать.
  • Мне нравится Ваш костюм, Лиля! Где такой продается? Пожалуйста подскажите!!
  • Ви неймовірна красуня, фантастична, добра, щира. Бажаю Вам великого щастя, здійснення всіх мрій, щоб цей рік приніс Вам і Вашій родині тільки хороше. Будьте щасливі напротязі всього року.
  • Лучшая актриса страны!!!

&quot;Гимнастки рулят&quot;: Лилия Ребрик поразила идеальной растяжкой на каблуках

&quot;Гимнастки рулят&quot;: Лилия Ребрик поразила идеальной растяжкой на каблуках

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Ребрик покорила эффектным образом в народном стиле и оригинальной вышиванке.

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