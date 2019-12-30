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Сколько любви и нежности! Лилия Ребрик растрогала душевным новогодним фотосетом с детьми

Lite » Новости шоу-бизнеса 30.12.2019 - 16:28
Сколько любви и нежности! Лилия Ребрик растрогала душевным новогодним фотосетом с детьми
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая показала пронзительные семейные снимки

Лилия Ребрик рассказала, что не прекращает верить в чудеса на Новый Год. Она поделилась забавной и трогательной историей о старшей дочке Диане, которая когда-то "раскусила" Деда Мороза, но не прекратила пись ему письма. В преддверии зимних праздников ведущая побаловала поклонников атмосферной черно-белой фотосессией с детьми.

На портретных снимках счастливая мама обнимает своих любимых дочек – Диану и Полину. На заднем фоне горит огнями нарядная елка. Ведущая запечатлена в женственном атласном платье с длинным рукавом. Она не скрывает улыбку умиления.

"Ну що, як там з приготуваннями до Нового Року? Все готово? Я кайфую. #дикасімейка обожнюю!" - коротко подписала она вереницу трогательных снимков.

Фото: Лилия Ребрик с дочками (instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники теледивы пришли в восторг от увиденного – мама с дочками вызвали у них только умиление.

  • Боже, скільки ніжності, краси і любові!Дівчатка, ви прекрасні!
  • Які ви гарнюні!
  • Нежнятина
  • Супер - девочки! Как я люблю чёрно-белые фото!
  • Ви такі милі дівчатка, бажаю вам всього лише найкращого
  • Фото супер
  • Как же красиво, хоть и чёрно белое фото, но нежность
  • Ви такі милі, щирі, світлі, добрі. Від Вас йде енергія світла, добрити. Ви чудова матуся, і донечки у Вас просто красуні і такі класні.Будьте щасливі!

Скриншот комментариев

Напомним, что Лилия Ребрик очаровала образом в этно-стиле и необычной вышиванке из кропивы с прозрачными расшитыми рукавами.

Недавно Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким отметила восьмую годовщину свадьбы. Пара встретила праздник в поезде.

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Новости Украины Лилия Ребрик
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