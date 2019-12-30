Сколько любви и нежности! Лилия Ребрик растрогала душевным новогодним фотосетом с детьми

Ведущая показала пронзительные семейные снимки
Лилия Ребрик рассказала, что не прекращает верить в чудеса на Новый Год. Она поделилась забавной и трогательной историей о старшей дочке Диане, которая когда-то "раскусила" Деда Мороза, но не прекратила пись ему письма. В преддверии зимних праздников ведущая побаловала поклонников атмосферной черно-белой фотосессией с детьми.
На портретных снимках счастливая мама обнимает своих любимых дочек – Диану и Полину. На заднем фоне горит огнями нарядная елка. Ведущая запечатлена в женственном атласном платье с длинным рукавом. Она не скрывает улыбку умиления.
"Ну що, як там з приготуваннями до Нового Року? Все готово? Я кайфую. #дикасімейка обожнюю!" - коротко подписала она вереницу трогательных снимков.
Фото: Лилия Ребрик с дочками (instagram.com/liliia.rebrik)
Поклонники теледивы пришли в восторг от увиденного – мама с дочками вызвали у них только умиление.
Скриншот комментариев
Напомним, что Лилия Ребрик очаровала образом в этно-стиле и необычной вышиванке из кропивы с прозрачными расшитыми рукавами.
Недавно Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким отметила восьмую годовщину свадьбы. Пара встретила праздник в поезде.