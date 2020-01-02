Прирожденные фигуристки: Лилия Ребрик с дочкой дебютировали на коньках (видео)

Лилия Ребрик и Андрей Дикий с дочками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

У Ребрик очень даже хорошо получается для первого раза!

Лилия Ребрик, как и другие украинские селебритис, окунулась в атмосферу новогоднего праздника. Телеведущая в кругу самых близких наслаждается встречей Нового года 2020 и предстоящего Рождества (7 января). Для встречи нового года Ребрик с мужем и дочками уехала в родной город Черновцы, где живут ее родители. Здесь Лилия поспешила не только фото с семейной прогулки показать, но также похвастаться спортивным достижением!

Так, Ребрик подчеркнула, что впервые стала на коньки. И состоялось это “событие года” на катке в Черновцах. Кстати, вместе со своей звездной мамой в “конькобежном спорте” также дебютировала ее старшая 8-летняя дочка Диана. На своей страничке в сети instagram Лилия поспешила опубликовать соответствующее видео. Кстати, часть кадров снимал муж ведущей - хореограф Андрей Дикий, который был в роли оператора и наблюдателя с младшей дочкой Полиной. Девочке всего год, так что на коньки ей еще рано становиться.

“У нас с Дианой дебют на коньках. Мама без штуки для обучения - вроде держится”, - улыбается Ребрик. Соответствующее видео было опубликовано на youtube-канале Glam Wish.

Лилия Ребрик впервые прокатилась на коньках!

Более того, Ребрик также показала в разделе сториз целый фотоальбом с семейной прогулки. При этом на снимках с именитой телеведущей и актрисой позируют не только ее муж и дети, но также и родители. Судя по фото, большая и дружная семья сходила на новогоднюю елку, установленную в Черновцах. Лилия с мужем также купили девочкам большой воздушный шар с неоновой подсветкой. Чему особенно рада младшая Полина.

Лилия Ребрик с семьей на новогодних каникулах в Черновцах (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Ранее Лилия Ребрик покорила эффектным образом в народном стиле и оригинальной вышиванке.