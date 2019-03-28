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"Самая красивая малышка": Надя Дорофеева умилила фанатов нежным образом


Дорофеева выбрала наряды от украинских брендов

Надя Дорофеева поделилась с поклонниками фото очередного стильного выхода. В последнее время у солистки группы "Время и Стекло" очень насыщенные будни. Ведь недавно коллектив представил свою первую полностью украиноязычную песню "Дим". В связи с чем Дорофеева посещает массу интервью на радио, в журналах и т.д. Кроме того, известную украинскую исполнительницу приглашают и на различные светские мероприятия, одно из которых состоялось на днях в Киеве.

Для посещения вечеринки Надя Дорофеева выбрала элегантный образ с элементом повседневной дерзости. На исполнительнице – необычный топ с открытыми плечами, очень яркого рыжего цвета от украинского бренда A.M.G. из новой коллекции. А также джинсы-клеш с завышенной талией. На ножках – туфли с ультратрендовым сегодня анималистичным принтом, которые гармонично сочетаются по цветовой гамме с топом.

Крупные украшения под золото, массивный кожаный ремень, а также укладка на одну сторону довершают идеальный вечерний лук Нади.

Стильная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Следует отметить, что на опубликованных снимках Дорофеева и правда получилась очень милой. Поклонники исполнительницы поспешили оставить свои восторженные отзывы:

  • "Надя на первой фотке такая милашка)"
  • "Вау, вот ты превосходишь даже Kim Kardashian"
  • "Зайка такая! Милая"
  • "Самая красивая малышка"
  • "Очень красивая! Вы похожи на Богиню))"
  • "Боже, какая же ты классная"
  • "Эта улыбка! Милаффка"
  • "Безумно мила"
  • "Эта улыбка вместо тысячи слов!"
  • "Какая же красоточка! Самая лучшая"
  • "Таке враження, що Надя подорослішала)"

Стильная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, ранее Дорофеева вызвала фурор горячими образами на YUNA 2019. Певица пришла на музыкальную церемонию в полупрозрачном платье, а на сцене и вовсе танцевала в одном только боди.

Также чувственная Надя Дорофеева "сверкнула" соблазнительным декольте.

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