"Самая красивая малышка": Надя Дорофеева умилила фанатов нежным образом

Надя Дорофеева поделилась с поклонниками фото очередного стильного выхода. В последнее время у солистки группы "Время и Стекло" очень насыщенные будни. Ведь недавно коллектив представил свою первую полностью украиноязычную песню "Дим". В связи с чем Дорофеева посещает массу интервью на радио, в журналах и т.д. Кроме того, известную украинскую исполнительницу приглашают и на различные светские мероприятия, одно из которых состоялось на днях в Киеве.

Для посещения вечеринки Надя Дорофеева выбрала элегантный образ с элементом повседневной дерзости. На исполнительнице – необычный топ с открытыми плечами, очень яркого рыжего цвета от украинского бренда A.M.G. из новой коллекции. А также джинсы-клеш с завышенной талией. На ножках – туфли с ультратрендовым сегодня анималистичным принтом, которые гармонично сочетаются по цветовой гамме с топом.

Крупные украшения под золото, массивный кожаный ремень, а также укладка на одну сторону довершают идеальный вечерний лук Нади.

Стильная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Следует отметить, что на опубликованных снимках Дорофеева и правда получилась очень милой. Поклонники исполнительницы поспешили оставить свои восторженные отзывы:

"Надя на первой фотке такая милашка)"

"Вау, вот ты превосходишь даже Kim Kardashian"

"Зайка такая! Милая"

"Самая красивая малышка"

"Очень красивая! Вы похожи на Богиню))"

"Боже, какая же ты классная"

"Эта улыбка! Милаффка"

"Безумно мила"

"Эта улыбка вместо тысячи слов!"

"Какая же красоточка! Самая лучшая"

"Таке враження, що Надя подорослішала)"

Стильная Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Напомним, ранее Дорофеева вызвала фурор горячими образами на YUNA 2019. Певица пришла на музыкальную церемонию в полупрозрачном платье, а на сцене и вовсе танцевала в одном только боди.

Также чувственная Надя Дорофеева "сверкнула" соблазнительным декольте.