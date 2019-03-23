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"Сплошной кайф": Дорофеева вызвала фурор горячими образами на YUNA 2019

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.03.2019 - 17:09
"Сплошной кайф": Дорофеева вызвала фурор горячими образами на YUNA 2019
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица вызвала восторг в сети откровенным номером на новый хит "Дим"

Популярная певица Надя Дорофеева умеет удивлять поклонников своими перевоплощениями на сцене. Ее образы всегда запоминающиеся, а выходы в свет можно прировнять к модной сенсации. На премии YUNA 2019, которая состоялась 22 марта в киевском Дворце "Украина" звезда появилась в "голом" платье с прозрачной юбкой. Фотосессией с мероприятия артистка поделилась на странице в Instagram.

Надя вышла на красную дорожку под руку с коллегой по дуэту Алексеем Завгородним-Позитивом. Парень для выхода в свет выбрал сдержанный, но стильный наряд в черных тонах, набросив на плечи оригинально декорированный плащ.

Не меньший ажиотаж, чем образы с церемонии, вызвало выступление дуэта "Время и Стекло". Звезды представили чувственный номер под свой новый хит "Дим", который всего за пару дней собрал более 1,4 млн. просмотров.

&quot;Сплошной кайф&quot;: Дорофеева вызвала фурор горячими образами на YUNA 2019

Надя Дорофеева и Алексей Завгородний-Позитив (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Откровенное действо на сцене поразило воображение гостей и поклонников артистов, которые смогли насладиться пикантным зрелищем в сториз Нади.

Сама же звезда предстала перед собравшимися в суперсоблазнительном образе – ультракороткое платье совершенно не скрывало ее пленительные изгибы, а пластичные движения лишь больше завораживали публику.

 

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Поклонники не могли остаться в стороне от столь будоражащего зрелища и признались, что выступление группы произвело на них неизгладимое впечатление.

 

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

"Ваше выступление было на высоте! Вы лучшие! Номер ваш просто — огнище!", "Не номер, а сплошной кайф. Пересмотрела тысячу раз", "Самые шикарные на красной дорожке! И самое шикарное выступление!", "Это очень круто. Вы самые лучшие", "Это была бомба", "Номер был восхитителен!", "Ребят, вы превосходны! А ваш "Дим" просто огонь!" - не жалели комплиментов фаны.

Напомним, что Надя Дорофеева в трендовом платье-пиджаке восхитила бесконечными стройными ногами.

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Новости Украины Надя ДорофееваВремя и Стекло
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