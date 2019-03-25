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Надя Дорофеева в дерзком наряде шокировала брутальной выходкой

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.03.2019 - 11:17
Надя Дорофеева в дерзком наряде шокировала брутальной выходкой
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица удивила поклонников новым не типичным для нее фото

Популярная певица Надя Дорофеева неизменно радует поклонников свежими фото и трендовыми луками. Она умеет быть милой и дерзкой, провокативной и трепетной, и при этом все образы даются девушке одинаково легко и выглядят гармонично. Новый снимок в Instagram не оставил поклонников звезды равнодушными – на нем брутальная Надя беззастенчиво показывает на камеру неприличный жест.

Судя по всему, кадр был сделан на съемочной площадке во время работы над новым клипом группы "Время и Стекло" – "Дим". Надя красуется в наряде из видео – коротком платье-пиджаке с широким кожаным поясом, рубашке с галстуком и босоножках. Ее дерзкое выражение лица и смелый жест не на шутку взбудоражили фанов.

"Я хотіла танцювати тільки з ним", - подписала она снимок строчкой из нового хита.

Надя Дорофеева в дерзком наряде шокировала брутальной выходкой

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники сосредоточились не столько на образе девушки, сколько на ее манере поведения, напомнив, что на Надю подписаны дети, для которых она является во многом примером для подражания. Певица получила порцию критики от своих фолловеров.

"Дерзкая Надя", "Многие дети подписаны на вас. Вы являетесь их кумирами. Как эталон подражания. Вы должны об этом помнить", "Надя, тебе такой образ не идет, ты милая, красивая девушка, а такую фотку выложила", "Вообще не уместно", "Це не круто!", "К чему это фото?", "Надя, так не красиво!", "Не ожидала от тебя такое", - писали раздосадованные комментаторы.

Напомним, что Надя Дорфеева продемонстрировала свой повседневный стрит-стайл look, который пришелся по вкусу ее поклонникам.

Ранее Надя Дорофеева восхитила появлением на премии YUNA 2019 в пикантном образе – девушка надела на красную дорожку платье с прозрачным низом.

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