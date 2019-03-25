ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Чувственная Надя Дорофеева "сверкнула" соблазнительным декольте

Lite » Новости шоу-бизнеса 25.03.2019 - 19:32
Чувственная Надя Дорофеева "сверкнула" соблазнительным декольте
Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица показала фотосет в ярких и соблазнительных образах

Популярная певица Надя Дорофеева не перестает удивлять поклонников своими перевоплощениями – на сцене дерзкая и провокативная красотка в жизни, по словам ее мужа, ведущего и блогера Владимира Дантеса, очень нежная и ранимая. Эффектная внешность, талант плюс неуемная трудоспособность позволяют девушке достигать желаемого и успешно реализовываться во всех сферах, где бы она себя не пробовала. Надя не только певица и блогер, а также лицо именитого косметического бренда и владелица концепт-стора одежды. Конечно же, артистка часто снимается в фотосессиях, которые неизменно вызывают восторг у ее фанов. Так, она показала фото в чувственном образе, пикантно оголив на камеру плечо и декольте.

На снимке визажисты "колдуют" над макияжем певицы, работая над ее преображением. Надя позирует в халате с кокетливо приспущенной линией плеча – взору поклонников открылось эффектное декольте и тонка шлейка ее бюстгальтера.

Отдельно надо сказать о мейкапе знаменитости. Естественный макияж с использованием пастельных оттенков, акцент – на глаза, глубину и выразительность которых подчеркнуло подведенное небесно-голубым карандашом нижнее внутреннее веко.  

Чувственная Надя Дорофеева &quot;сверкнула&quot; соблазнительным декольте Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонникам понравилась нежная и "натуральная" Надя. Не обошлось и без щедрых комплиментов в адрес эффектной звезды - они признались, что девушка буквально ослепила их своей красотой.

"У тебя очень красивые глаза", "О, как красиво", "Малышка, ты невероятная", "Просто огонь", "Красотка, а взгляд огонь", "Ой, какой красивый мейк", "Ты просто бесподобна", "Очень крутое фото! Просто сногсшибательно!", "Почему все так со вкусом, каждое фото - это шедевр", - признавались восхищенные подписчики.

В своих "историях" Надя порадовала фанов целой фотосессией в разных образах. На некоторых фото она запечатлена в воздушном, летящем платье, которое делает ее похожей на диснеевскую принцессу.

Чувственная Надя Дорофеева &quot;сверкнула&quot; соблазнительным декольте

Чувственная Надя Дорофеева &quot;сверкнула&quot; соблазнительным декольте

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Также задорная девушка решила немного покуражиться на камеру и показала забавные фото, сделанные в перерывах между съемочным процессом. Не обошлось и без образа роковой красотки с акцентом на алые чувственные губы.

 

Фото: Надя Дорофеева (instagram.com/nadyadorofeeva)

Ранее Надя Дорофеева озадачила поклонников бунтарским фото, на котором показывает дерзкий жест.

"Сплошной кайф": Дорофеева вызвала фурор горячими образами на YUNA 2019 Икона стиля: Надя Дорофеева в платье-пиджаке восхитила бесконечными ногами
Новости Украины Надя Дорофеева
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь