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"Найкрасивіша дівчинка": Надя Дорофєєва умилила фанатів ніжним образом


Дорофєєва обрала вбрання від українських брендів

Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками фото чергового стильного виходу. Останнім часом у солістки групи "Время и Стекло" дуже насичені будні. Адже нещодавно колектив представив свою першу повністю україномовну пісню "Дим". У зв'язку з чим Дорофєєва відвідує масу інтерв'ю на радіо, в журналах і т. д. Крім того, відому українську виконавицю запрошують і на різні світські заходи, один з яких відбувся днями в Києві.

Для відвідування вечірки Надя Дорофєєва вибрала елегантний образ з елементом повсякденної зухвалості. На виконавиці – незвичайний топ з відкритими плечима, дуже яскравого рудого кольору від українського бренду A. M. G. з нової колекції. А також джинси-кльош із завищеною талією. На ніжках – туфлі з ультратрендовим сьогодні анімалістичним принтом, які гармонічно поєднуються за кольором з топом.

Великі прикраси під золото, масивний шкіряний ремінь, а також укладка на одну сторону довершують ідеальний вечірній лук Наді.

Стильна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Слід зазначити, що на опублікованих знімках Дорофєєва і правда вийшла дуже милою. Шанувальники виконавиці поспішили залишити свої захоплені відгуки:

  • "Надя на першій фотці така красунька)"
  • "Вау, ось ти краща навіть за Kim Kardashian"
  • "Зайчик така! Мила"
  • "Найкрасивіша малишка"
  • "Дуже красива! Ви схожі на Богиню))"
  • "Боже, яка ж ти класна"
  • "Ця усмішка! Милаффка"
  • "Шалено мила"
  • "Ця посмішка замість тисячі слів!"
  • "Яка ж красоточка! Найкраща"
  • "Таке враження, що Надя подорослішала)"

Стильна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Нагадаємо, раніше Дорофєєва викликала фурор гарячими образами на YUNA 2019. Співачка прийшла на музичну церемонію в напівпрозорому платті, а на сцені і зовсім танцювала в одному тільки боді.

Також чуттєва Надя Дорофєєва "блиснула" спокусливим декольте.

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