"Найкрасивіша дівчинка": Надя Дорофєєва умилила фанатів ніжним образом

Дорофєєва обрала вбрання від українських брендів
Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками фото чергового стильного виходу. Останнім часом у солістки групи "Время и Стекло" дуже насичені будні. Адже нещодавно колектив представив свою першу повністю україномовну пісню "Дим". У зв'язку з чим Дорофєєва відвідує масу інтерв'ю на радіо, в журналах і т. д. Крім того, відому українську виконавицю запрошують і на різні світські заходи, один з яких відбувся днями в Києві.
Для відвідування вечірки Надя Дорофєєва вибрала елегантний образ з елементом повсякденної зухвалості. На виконавиці – незвичайний топ з відкритими плечима, дуже яскравого рудого кольору від українського бренду A. M. G. з нової колекції. А також джинси-кльош із завищеною талією. На ніжках – туфлі з ультратрендовим сьогодні анімалістичним принтом, які гармонічно поєднуються за кольором з топом.
Великі прикраси під золото, масивний шкіряний ремінь, а також укладка на одну сторону довершують ідеальний вечірній лук Наді.
Стильна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Слід зазначити, що на опублікованих знімках Дорофєєва і правда вийшла дуже милою. Шанувальники виконавиці поспішили залишити свої захоплені відгуки:
Стильна Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Нагадаємо, раніше Дорофєєва викликала фурор гарячими образами на YUNA 2019. Співачка прийшла на музичну церемонію в напівпрозорому платті, а на сцені і зовсім танцювала в одному тільки боді.
Також чуттєва Надя Дорофєєва "блиснула" спокусливим декольте.